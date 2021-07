Aldi rozwija sieć w woj. łódzkim

21 lipca Aldi Polska otworzy sklep w Bełchatowie. Będzie to pierwsza placówka sieci w tym mieście.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 19-07-2021, 11:59

Aldi rozwija sieć w woj. łódzkim, fot. materiały prasowe

21 lipca swoje progi dla klientów otworzy pierwszy sklep Aldi w Bełchatowie, który zlokalizowany będzie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 6. Poza stałym asortymentem dla mieszkańców codziennie czekać będą świeże produkty – owoce, warzywa, wypiekane na miejscu pieczywo.

- Cieszymy się, że zaznaczamy naszą obecność w mieście, w którym dotychczas nie byliśmy obecni. Dzięki temu będziemy mogli docierać do klientów, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać produktów naszej marki. To właśnie dla nich codziennie dbamy o zachowanie świeżości i jakości. W naszych sklepach każdy znajdzie coś dla siebie zarówno podczas codziennych zakupów, jak i spontanicznych wizyt – mówi Łukasz Krzyżowski, Kierownik Sprzedaży Aldi Polska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Klienci odwiedzający nowy sklep sieci będą mieli okazję skorzystać z promocji na wszystkie produkty marek własnych sieci. Promocją objęte zostaną między innymi Kiełbaski Norymberskie marki HoWe, czekolada Orzechowa Château, bio Oliwa z oliwek Gut Bio czy sok wieloowocowy PureFruit. Dodatkowo w trakcie świętowania klienci będą mieli okazję skorzystać również z sięgającego do 50% rabatu na produkty spożywcze oraz artykuły dla domu i rodziny.

Nowością jest promocja Ale Prezenty aktywna w dniu otwarcia sklepu - 21 lipca. Konsumenci, którzy dokonają wtedy zakupów za kwotę 100 zł brutto otrzymają torby wypełnione produktami Aldi, przy czym oferta ważna jest do wyczerpania zapasów, dlatego warto tego dnia zakupy zaplanować wcześniej. A po zakupach, w godzinach od 10.00 do 17.00 przed sklepem na odwiedzających czekać będzie bezpłatny poczęstunek z Foodtrucka Aldi, w którym za okazaniem paragonu będzie można odebrać posiłek na wynos!

176 sklepów Aldi

Nowa placówka w Bełchatowie jest 176. sklepem sieci w Polsce. Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia. Sklep w Bełchatowie jest czternastym sklepem otwartym od początku tego roku w Polsce i szesnastym w województwie łódzkim.

Sklep przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji.

Łączna powierzchnia nowego sklepu wynosi ponad 1300 m2. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Placówka wyposażona jest w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z 50 miejscami parkingowymi, z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Na potrzeby nowo otwartej lokalizacji sieć zatrudniła kilkunastu pracowników.