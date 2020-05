Aldi rusza z akcją „Doceniam, dziękuję!”

W akcję zaangażowali się polscy ilustratorzy, rysownicy, którzy zaprojektowali autorskie naklejki będące hołdem dla cichych bohaterów dnia codziennego. Naklejki z ich projektami w cenie 1,99 zł,od 12 maja trafią do wszystkich sklepów sieci, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na walkę z koronawirusem. Akcja prowadzona jest we współpracy z Fundacją Siepomaga.

Od 12 maja w związku z akcją we wszystkich sklepach sieci, klienci będą mogli kupić specjalne naklejki, które są symbolem wdzięczności i solidarności z „cichymi bohaterami”. Każda z 9 naklejek została zaprojektowana przez znanych artystów – ilustratorów i twórców komiksów. Rysunki są ich autorską interpretacją hasła przewodniego akcji „Doceniam, dziękuję”. Koszt jednej naklejki to 1,99 zł.

Akcja ma charakter charytatywny. Całkowity dochód ze sprzedaży naklejek zostanie przekazany na zbiórkę dotyczącą walki z COVID-19, zorganizowaną na stronie fundacji www.siepomaga.pl na rzecz potrzebujących placówek (szpitali), zakup niezbędnego wyposażenia jak maseczki, kombinezony, środki dezynfekcyjne.

Za pomysł i koncepcję akcji odpowiadają agencje Scholz&Friends Warszawa oraz The Digitals, należące do Grupy S/F. Partnerem akcji jest Grupa LTTM, która – podobnie jak Grupa S/F - zaangażowała się w akcję nieodpłatnie. Wyłącznym dystrybutorem naklejek jest sieć sklepów ALDI. Projekt możliwy jest do zrealizowania dzięki zaangażowaniu pro bono cenionych polskich rysowników, wśród których znaleźli się: Tomek Bieniek, Dawid Ryski, Ernesto Gonzalez, Trust, Paweł Jońca, Marta Paradowska, Andrzej Wieteszka oraz Tomasz Łęczyński.

