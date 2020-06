Aldi rusza z oficjalnym profilem na Instagramie

Unikatową cechą komunikacji marki ma być warstwa wizualna prezentowana w newsfeedzie oparta wyłącznie o materiały zdjęciowe bez ingerencji graficznej. A wszystko to okraszone charakterystycznym dla sieci żartobliwym stylem z lekkim przymrużeniem oka.

Aldi w Social Mediach zadebiutował jesienią 2019 roku, pozyskując w pierwszym miesiącu 10 565 fanów na Facebooku. Było to kolejne działanie sieci w ramach wdrażania strategii marketingowej opartej o hasło RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI, będące jednocześnie nowym sloganem marki.

Bohaterami kampanii reklamowej, jak i profilu Aldi na Instagramie, są wybrane produkty marek własnych z różnych kategorii asortymentowych, zaś sam slogan nawiązuje do jednej z cech tożsamości marki, definiującej Aldi jako „sklep sprawdzonych i przetestowanych przez klientów produktów”.

Dotychczas sieć wykorzystywała takie nośniki reklamowe jak billboardy, spoty radiowe, reklamy prasowe i internetowe, a także posty na Facebooku. Teraz komunikację marki wspierać będzie również jej oficjalny profil na Instagramie, z pomocą którego sieć chce dotrzeć do młodszych grup docelowych, mniej angażujących się na Facebooku. Sieć szczególnie mocno stawia tu na wiarygodność i autentyczność przejawiającą się w sposobie prezentowania treści.

Cała koncepcja wizualna profilu bazuje przede wszystkim na ciekawych rozwiązaniach fotograficznych, zarówno w zakresie formy, kolorystki jak i samych treści. Wszystkie posty (poza InstaStories) budowane będą w oparciu o zdjęcia, na których zaprezentowane zostaną oryginalne produkty marek własnych Aldi.

– Naszym założeniem strategicznym jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i spotkanie ich tam, gdzie poza zakupami i codziennymi obowiązkami spędzają najwięcej czasu. Właśnie dlatego kluczowe jest dla nas budowanie świadomości marki w nowym kanale i kreowanie jej wizerunku jako ciekawej i wartej lepszego poznania. Na Instagramie prezentować będziemy nasze produkty w designerski, nieoczywisty i kreatywny sposób, przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego dla nas sposobu komunikacji z lekkim przymrużeniem oka. Odpowiadamy w ten sposób na potrzeby klientów, którzy na Instagramie poszukują rozrywki, informacji i inspiracji – wyjaśnia Agnieszka Barańska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Aldi Polska.

Prowadzony od jesieni 2019 roku fanpage sieci handlowej na Facebooku polubiło ponad 30 tysięcy odbiorców, a tygodniowo sieć dociera ze swoimi postami do 3 milionów osób. Poprzez działania w Social Mediach sieć po raz kolejny zaprasza swoich klientów do wejścia w interakcję z marką. Za koncepcje i prowadzenie działań Aldi w Social Mediach odpowiada agencja The Digitals należąca do grupy Scholz&Friends.