Aldi rusza z pierwszą loterią konsumencką

Pod hasłem 1001 powodów, by wygrać rusza pierwsza w historii ALDI w Polsce loteria konsumencka.

Wśród nagród znajdują się między innymi campervan Ford Nugget i roczne pensje w wysokości 60 tys zł. Sieć chce w ten sposób zwiększyć świadomość marki, lojalność i zaangażowanie klientów oraz dotrzeć do nowych konsumentów.

Akcja startuje 30 kwietnia i potrwa do 30 czerwca.

- W loterii każdy klient, który zrobi zakupy za minimum 50 zł, zachowa dowód zakupu i zgłosi swój udział w loterii na stronie WWW.promocja.aldi.pl ma szansę codziennie wygrać atrakcyjne nagrody. Stawka jest wysoka, ponieważ każdego dnia w puli nagród znajduje się 10 kart przedpłaconych o wartości 100 zł oraz 10 paczek z ulubionymi produktami marek własnych. Biorący udział w loterii co tydzień mogą wygrać urządzenie wielofunkcyjne Thermomix tm6, a co miesiąc do wygrania są roczne zakupy w sieci o wartości 15 tys. zł - informuje sieć handlowa.

Nagrodą główną jest campervan Ford Nugget idealny na dalekie i bliskie rodzinne wyprawy, zwłaszcza w czasach pandemii oraz dwie roczne pensje, każda w wysokości 60 tys zł.

- 1001 powodów, by wygrać to loteria przygotowana z myślą o naszych klientach, zachęcająca do odwiedzin w sklepach. Chcemy w ten sposób zwiększyć świadomość marki, a także poszerzyć grono naszych konsumentów i urozmaicić im codzienne zakupy elementem zabawy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Sama loteria jest pierwszą naszą inicjatywą w Polsce. Wierzymy, że zostanie entuzjastycznie przyjęta, co pozwoli nam dalej rozwijać podobne koncepty – mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji w ALDI Polska.

Sieć w Polsce od ponad dwóch lat skutecznie rozwija swoją nową strategię marketingową opartą o stwierdzenie, że Aldi jest sklepem codziennych zakupów i ulubionych produktów – sygnowanych marką własną.

Startująca pod hasłem 1001 powodów, by wygrać, loteria trwać będzie od 30 kwietnia do 30 czerwca. Jej uruchomienie wsparte jest kampanią reklamową - wykorzystane nośniki reklamowe obejmują billboardy, spoty radiowe, reklamy internetowe, w social mediach, a także gazetki, newslettery i reklamę POS we wszystkich sklepach sieci. Po stronie sieci za szerokozasięgowe dotarcie do klienta odpowiada Katarzyna Wojnar, Kierownik Działu Komunikacji Wielokanałowej. Szczegółowe informacje o loterii znajdują się na dedykowanej stronie: https://www.promocja.aldi.pl/. Kreację kampanii przygotowała agencja marketingu zintegrowanego SMOLAR. Za zakup i planowanie mediów odpowiada dom mediowy Carat (OOH i Radio) oraz Iprospect (online).

