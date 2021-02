Aldi rusza ze sprzedażą produktów popularnych w latach 90.

Produkty z lat 90. podbijają serca konsumentów przywołując sentymentalne wspomnienia smaków dzieciństwa. W ALDI dostępne są guma Turbo z cieszącymi się popularnością naklejkami aut i motorów, oranżada Bolek i Lolek, czy najsłodsza na świecie wata cukrowa. Poza asortymentem spożywczym w sieci znajdują się także popularne produkty kosmetyczne, na przykład niezapomniane perfumy Pani Walewska, czy mydło powszechne. Produkty z lat 90-tych są dostępne w ofercie ALDI od 15 lutego do wyczerpania zapasów.

W specjalnie przygotowanej ofercie ALDI znajduje się ponad 30 produktów - zarówno spożywczych jak i chemicznych, m.in. pianka do golenia i pędzel Wars, pumeks, mydło powszechne, kosmetyki Pani Walewskiej, kawa zbożowa Kujawianka, gumy kulki, blok warszawski, oranżada Bolek i Lolek czy wata cukrowa. Najwięcej emocji budzi jednak ponowne pojawienie się gumy Turbo, w której zamieszczane są ilustracje samochodów kolekcjonowane niegdyś pieczołowicie przez najmłodszych.

- W ALDI od zawsze wsłuchujemy się w potrzeby klientów i staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Z myślą o nich inicjujemy szereg ciekawych akcji z różnych zakątków zarówno Polski,

jak i zagranicy. Odwołując się do sentymentu i pozytywnych skojarzeń z latami 90. chcieliśmy przypomnieć klientom kultowe smaki i zebrać je w jednym miejscu. Pomimo upływu czasu te produkty gwarantują wysoką jakość i wciąż cieszą się sporą popularnością. Mamy nadzieję, iż przypadną do gustu naszym klientom – mówi Dominika Juszczyk, Manager Komunikacji i PR ALDI Polska.

- Chcemy, by nasi klienci wiedzieli, że w ALDI wszystko, co lubią, mają na wyciągnięcie ręki każdego dnia, bo to jest sklep ich ulubionych produktów, świeżych, w dobrej jakości i przystępnej cenie, po które chętnie się wraca – dodaje Juszczyk.

ALDI konsekwentnie buduje i urozmaica swój asortyment i prowadzi w swoich sklepach akcje tematyczne, m.in. akcja „Kultowe czeskie przysmaki”, „Azja od kuchni”, „Fetujemy w greckim stylu” czy „Polska na talerzu”. Sieć nieustannie poszerza również swój asortyment spoza kategorii spożywczej, oferując klientom zarówno wysokiej jakości produkty marki własnej, jak i współpracując z wybranymi partnerami. Klienci szczególnie docenili ofertę płyt winylowych czy artykułów marki Esotiq.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.