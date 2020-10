Aldi tworzy w Bielsku-Białej swój pierwszy antysmogowy mural

Sieć handlowa Aldi we współpracy z Klubem Gaja, Galerią Bielską BWA i artystką Ewą Ciepielewską zainicjowała stworzenie w Bielsku-Białej specjalnego muralu, który pochłania zanieczyszczenia z powietrza. Jego odsłonięcie odbędzie się 12 października o godzinie 12:00.

- Dbałość o środowisko i społeczna odpowiedzialność biznesu są wpisane w DNA marki ALDI. Wierzymy, że wcielając je w życie przyczyniamy się do kształtowania postaw i przyjaznego otoczenia dla przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego, naturalnym było dla nas zaangażowanie się po raz kolejny w inicjatywę Święta Drzewa w roli Partnera Strategicznego. W ten sposób wspieramy edukację ekologiczną i możemy stać się częścią większej zmiany. Tegoroczna współpraca cieszy nas tym bardziej, że oprócz wspólnego sadzenia kilku tysięcy drzew, udało nam się do tematu ochrony środowiska podejść w bardziej niestandardowy sposób i stworzyć proekologiczny mural, który przykuje uwagę i skłoni mieszkańców miast do refleksji na temat ekologii – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR ALDI Polska.

Mural przedstawia fragment lasu prześwietlonego wiosennym słońcem. Do jego wykonania użyte zostały specjalne farby antysmogowe firmy Airlite, które wykorzystują proces podobny do fotosyntezy – z tą różnicą, że w farbach obecny jest dwutlenek tytanu wytwarzający reaktywne cząsteczki, które neutralizują zanieczyszczenie powietrza w obojętne związki. Dzięki temu namalowany na muralu las zmniejszy zanieczyszczenie powietrza tak, jak zrobiłby to posadzony las z kilkoma tysiącami drzew.

- Aktywiści ekologiczni powinni głośno mówić o potrzebie ratowania planety i wspierać każde działanie na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej. Mogą to robić na różne sposoby, wykorzystując na przykład sztukę. To wspaniale, że mural Święto Drzewa powstaje właśnie w Bielsku-Białej na ulicy Mickiewicza, tuż obok pierwszego biura Klubu Gaja. To symboliczne miejsce dla działań ekologicznych, ale i przypomnienie, że bez wspólnych wysiłków ratujących Ziemię, nasze życie może się dramatycznie zmienić. Sadźmy, malujmy, edukujmy i działajmy. Teraz! –mówi Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja.