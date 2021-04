Aldi: W majówkę stawiamy na markę własną BBQ

Majówka 2021. Co przygotowały sklepy?

Produkty BBQ to na przykład ryby w aluminiowych foremkach, które od razu można położyć na grillu.

Aldi proponuje również wiele warzyw i owoców, które zawsze są doskonałym uzupełnieniem grillowania.

Idealnym rozwiązaniem do kosza piknikowego lub plecaka będą ciasto z wiśniami lub jabłkiem, gotowy chłodnik, suszony owoc drzewa bochenkowego.

Mięso i ryby na grilla

- Jakość to podstawa codziennej pracy i definicji każdego naszego produktu. Marka własna BBQ spełnia ten wymóg, a dodatkowo dostępna jest w atrakcyjnej cenie. Produkty BBQ to również wygodne rozwiązania, jak na przykład ryby w aluminiowych foremkach, które od razu można położyć na grillu - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dominika Juszczyk, Menadżer ds. Komunikacji i PR.

- Dla fanów dobrego mięsa sieć Aldi proponuje między innymi boczek w marynacie paprykowej, karkówka w marynacie, białe surowe kiełbaski, czy boczek rolowany. Wegetarianie również znajdą dla siebie smaczne propozycje na majówkowe grillowanie w postaci sera z chili lub w ziołach. Prosty skład, bez użycia chemii, to wyróżnik tych produktów - dodaje.

- Poza marką własną BBQ, sieć proponuje w obniżonych cenach wiele warzyw i owoców, które zawsze są doskonałym uzupełnieniem grillowania. W naszych sklepach znajdziemy między innymi polskie pieczarki w cenie 3,49 zł za 500g, cukinię w cenie 4,99 zł za kg, awokado w cenie 3,99 zł za sztukę, młody czosnek w cenie 1,49 zł za sztukę. A jeżeli ktoś wybiera gotowe produkty, doskonałym rozwiązaniem będzie sałatka warzywna w opakowaniu 500 g w cenie 3,99 zł - mówi przedstawicielka sieci.

- W gazetce Aldi klienci znajdą też gotowy i bardzo prosty przepis na soczyste szaszłyki z ananasem. Zachętą do wypróbowania takiego dania jest również fakt, że zarówno polędwiczki z kurczaka, jak i ananas do piątku 30 kwietnia można nabyć w promocyjnej cenie. Nieodłącznym kompanem grillowanych produktów jest musztarda oraz przyprawa do na grilla. Produkty te, polskich marek, również znajdą się teraz w promocyjnych cenach - podkreśla.

Majówka 2021 z przekąskami

- Jeżeli chodzi o przekąski, które doskonale sprawdzą się podczas wycieczek, czy wędrówek, polecamy czekoladę z okienkiem marki własnej CHATEAU. Jej gorzka odmiana, do 30 kwietnia, jest w obniżonej cenie i kosztuje jedynie 3,49 zł. Poza tym, idealnym rozwiązaniem do kosza piknikowego lub plecaka będą następujące produkty, wszystkie w obniżonych cenach: ciasto z wiśniami lub jabłkiem, gotowy chłodnik, suszony owoc drzewa bochenkowego, bajgle z ziołami prowansalskimi, prażone migdały, słonecznik turecki, czy mieszanka ciastek ze znakiem Fairtrade. Szeroka oferta napojów gazowanych i niegazowanych, soków oraz piw, doskonale wypełni pozostałe miejsce w plecaku, czy na stole - mówi Dominika Juszczyk.

- Dla klientów, którzy chcą połączyć wycieczkę z grillem, proponujemy jednorazowy zestaw do grilla, który zawiera wysokiej jakości węgiel drzewny, podpałkę oraz stalowy ruszt i podstawkę, a całość dostępna jest w sieci Aldi od 28 kwietnia w cenie 6,99 zł za sztukę. Z akcesoriów niezbędnych przy grillowaniu, polecamy w obniżonych cenach między innymi kubki bambusowe, drewniane widelce, tacki aluminiowe, brykiet do grilla, czy serwetki z kieszonką na sztućce. Niezbędnym dodatkiem, który na pewno przyda się również w kolejnych miesiącach, będzie parasol przeciwsłoneczny, dostępny od środy 28 kwietnia w cenie 89,99 zł z granitową podstawą w cenie 99,99 zł. Uroku naszym balkonom, tarasom i ogrodom dodadzą girlandy świetlne w różnych kształtach i kolorach, dostępne od piątku 30 kwietnia w cenie 69,99 zł za sztukę - opowiada.

- Czas majówki i przyjście długo wyczekiwanej wiosny to dla niektórych także okres porządków, dlatego Aldi proponuje robot odkurzający z inteligentną nawigacją w cenie 499 zł. Robot sterowany jest pilotem i automatycznie powraca do stacji ładowania po zakończeniu sprzątania. Tradycyjnie sieć Aldi proponuje też odzież z bawełny bio dla całej rodziny. Przydatnym dodatkiem na majowe wycieczki będą też trampki damsko-męskie w cenie 34,99 zł, dostępne w sieci od środy 28 kwietnia - podsumowuje Dominika Juszczyk.