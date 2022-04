Aldi w swojej kampanii employer brandongowej stawia m.in. na… klapki Kubota

Aldi wspólnie z popularną, polską marką odzieżową nawiązało współpracę w zakresie kampanii employer brandingowej. W wyniku kooperacji ponadczasowe klapki stały się jedną ze składowych specjalnie stworzonej kolekcji ubrań Aldi.

Autor: AK

Data: 23-04-2022, 12:53

Klapki Kubota zostały częścią kolekcji ubrań zaprojektowanych da pracowników Aldi/ fot. mat. prasowe

- Klapki Kubota wchodzą w skład zestawu ubrań, który wykorzystujemy w konkursach wewnętrznych dla naszych pracowników, oraz zewnętrznych dla obserwatorów naszych kanałów w social media. To kultowa, polska marka dobrze kojarząca się wśród pracowników Aldi. Nasz wybór odpowiada temu, jak my, jako Aldi, chcemy się pozycjonować na rynku pracy. Stale się zmieniamy, zapraszając do naszej transformacji nowych pracowników, dokładnie tak, jak Kubota. Klapki są świetnym prezentem dla każdego pracownika #teamALDI – sklepu, magazynu czy biura, niezależnie od wieku – mówi Łukasz Góralczyk, kierownik działu rekrutacji i employer brandingu Aldi w Polsce.

Dla nowoczesnej kolekcji ubrań została przygotowana specjalna sesja zdjęciowa, stylizowana na lata 90. Inspiracją do jej zrobienia były okładki i zdjęcia z magazynów z tamtych lat. Nagrania odbyły się w wielu lokalizacjach, m.in. w sklepie Aldi, w skate parku, na boisku do koszykówki i w pralni. Zdjęcia zostały obrobione w takich sposób, aby oddawały charakter aparatu analogowego. Efekty sesji można zobaczyć m.in. na kontach dyskontera w serwisach Facebook i Instagram.