Aldi wchodzi we współpracę z modelką plus size

Angelina Kirsch to najbardziej znana niemiecka modelka plus size, która projektuje również eleganckie i ponadczasowe ubrania dla pań noszących rozmiar XXL. Dostępna od środy we wszystkich sklepach Aldi w Polsce kolekcja ROCK YOUR CURVES, to kolejna okazja do nabycia w sieci ubrań zaprojektowanych przez modelkę. W skład kolekcji wchodzą sukienki, tuniki, T-shirty, szorty oraz spodnie. W ofercie sieci znajdą się również stroje kąpielowe w rozmiarze XXL.

Kolekcję ROCK YOUR CURVES wyróżniają żywe kolory, takie jak niebieski, różowy i jasny letni żółty w połączeniu z modnymi trendami w nadruku, takimi jak kropki i paski oraz delikatnymi tkaninami.

Sieć rozwija swój asortyment spoza kategorii spożywczej, oferując klientom zarówno produkty marki własnej jak i współpracując z wybranymi partnerami. Niedawno w ofercie znalazła się m.in. kolekcja ubrań dla całej rodziny zaprojektowana przez Łukasza Podolskiego, a wcześniej w sklepach sieci klienci skorzystać mogli z oferty płyt winylowych, instaxów, artykułów marki SMART by Lancerto czy Esotiq.