W pierwszych miesiącach trwania wojny popularnością w naszych sklepach cieszyły towary suche, o długim terminie przydatności, jak makarony, mąka, olej, ryż, a także konserwy - informuje sieć Aldi.

Aldi: Wojna w Ukrainie mocno wpłynęła na kształtowanie się cen , fot. shutterstock

Aldi: Wojna wpłynęła na nastroje konsumenckie

Jak roczna wojna w Ukrainie wpłynęła na rynek handlowy w Polsce? - Rzeczywistość, w jakiej przyszło nam obecnie funkcjonować jest bardzo wymagająca. Wojna prowadzona w Ukrainie mocno wpłynęła na kształtowanie się cen, dostępność dóbr oraz nastroje konsumenckie. Jednak choć otoczenie jest dziś tak mocno dynamiczne, naszym priorytetem pozostaje zapewnienie pełnej dostępności towarów, szczególnie z tych kategorii, które są obecnie najczęściej nabywane przez klientów - podaje Aldi.

Grupa Aldi przekazała 5 mln zł organizacji UNICEF

- Jako Grupa ALDI Nord Grupa przekazaliśmy milion euro, czyli blisko 5 milionów złotych organizacji UNICEF, która niesie pomoc humanitarną dla dzieci i rodzin dotkniętych wojną w Ukrainie. Utworzyliśmy też specjalny budżet na kwotę 500 000 euro, czyli około 2,4 miliona złotych, który został przeznaczony na wsparcie lokalnych organizacji pomocowych, dostarczających Ukrainie niezbędnych produktów. Każdy ze sklepów w Polsce w oparciu o budżet równy 1000 zł na podstawie lokalnego rozeznania przygotował własną paczkę, która trafiła do osób potrzebujących. W sklepach ALDI pojawiły się również specjalnie opisane kosze, do których nasi klienci mogli wrzucać żywność długoterminową oraz inne dary na rzecz pomocy Ukrainie. Dary zebrane z koszy były następnie przekazywane do organizacji pożytku publicznego - informuje sieć.

Sklepy Aldi z niższymi cenami

Od 2 marca 2022 roku klienci ALDI z województwa lubelskiego i podkarpackiego mogli nabyć w obniżonych cenach ponad 1200 produktów z różnych kategorii.

- Chcieliśmy w ten sposób wspierać uchodźców z Ukrainy oraz wszystkich tych, którzy chcą im pomóc, dokonując najpotrzebniejszych zakupów i przekazując je potrzebującym. Ceny najczęściej kupowanych produktów spożywczych obniżyliśmy o maksymalnie 25%, a produktów z kategorii odzież, tekstylia domowe o 30% - podaje Aldi.

- Pod koniec 2022 roku wraz z Gliwickim Oddziałem Caritas zorganizowaliśmy paczki świąteczne dla rodzin z Ukrainy mieszkających na Śląsku. W paczkach pojawiły się produkty, z których można było ugotować lub upiec potrawy związane z ich świąteczną kulturą - dodaje sieć.

Aldi pomaga Ukraińcom

- W obliczu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, w geście wsparcia i solidarności uruchomiliśmy specjalne pakiety działań pomocowych dla naszych pracowników z Ukrainy i ich rodzin oraz znajomych zainteresowanych podjęciem pracy w ALDI. Wypracowano trzy różne programy pomocowe, indywidualnie dobierane do potrzeb pracowników, w zależności od ich sytuacji: inny dla pracowników wyjeżdżających do Ukrainy, którzy w Polsce są sami, inny dla tych, który wyjeżdżali, zostawiając w Polsce swoją rodzinę lub bliskich oraz trzeci dla tych, którzy pozostają w Polsce i ściągają do naszego kraju swoje rodziny. Ostatni pakiet obejmował również wszystkich pracowników ALDI, którzy przyjmowali w tym czasie uchodźców - informuje sieć.

W każdym z programów ukraińscy pracownicy ALDI w Polsce mieli zmienione umowy czasowe na czas nieokreślony, a osoby przyjmujące uchodźców otrzymali specjalnie, wielokrotne doładowania kart przedpłaconych o wartości od 1000 zł na zakupy w sklepach ALDI, dodatkowy urlop na zajęcie się najważniejszymi własnymi sprawami oraz wsparcie legislacyjne w zakresie formalności związanych z legalizacją pobytu w Polsce, czy uzyskania pozwolenia na pracę dla najbliższych. Sieć przygotowała w tym czasie także skróconą ścieżkę zatrudnienia nie tylko dla rodzin swoich ukraińskich pracowników, ale dla wszystkich obywateli Ukrainy ubiegających się o pracę i chcących uzyskać zatrudnienie w ALDI w Polsce.

- ALDI jest otwarte zarówno dla polskich jak i zagranicznych pracowników przez cały czas, nie tylko w trakcie trwania wojny. Niezależnie od pochodzenia zatrudniamy pracowników w całej Polsce zarówno na stanowiskach typowo fizycznych, w magazynach czy w obsłudze sklepowej, ale także na wyższych stanowiskach - kierownika czy zastępcy kierownika sklepu. -W dwóch pierwszych dniach od wybuchu wojny odbyliśmy osobiste rozmowy z każdym z naszych ukraińskich pracowników, przydzielając każdemu z nich opiekuna, by poza ujednoliconym wachlarzem działań odpowiedzieć także na ich indywidualne potrzeby - mówi Anna Goleniowska, Dyrektorka Obszaru Zasobów Ludzkich ALDI w Polsce.

Sieć ułatwiła obywatelom Ukrainy proces społecznej i zawodowej aktywizacji. Zapewniła wsparcie legislacyjne w zakresie formalności związanych z legalizacją pobytu w Polsce, czy uzyskania pozwolenia na pracę. ALDI zatrudniło obywateli Ukrainy do sklepów między innymi w Sulechowie, Warszawie i Bielsku-Białej.

Aldi sprzedaje ukraińskie pierogi

W ramach sprzeciwu wobec działań Rosji przeciwko wolnej Ukrainie sieć wycofała ze sprzedaży produkty pochodzenia rosyjskiego. W ramach stałej oferty aktualnie posiada: kawę Starego Lwowa, pierogi ukraińskie Wareniki oraz słoninę soloną wędzoną, baton Roshen z nadzieniem crème brûlée oraz z nadzieniem karmelowym.

Jak wojna oraz jej konsekwencje wpłynęły na zmianę siły nabywczej konsumentów i zachowania zakupowe? - Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie rzeczywiście zaobserwowaliśmy wzrost sprzedaży wybranych produktów, szczególnie dla dzieci, od środków przeznaczonych do higieny i pielęgnacji, po żywność. Na podstawie naszych badań własnych wynika, że dużą popularnością – szczególnie w pierwszych miesiącach trwania wojny - cieszyły towary suche, o długim terminie przydatności, jak makarony, mąka, olej, ryż, a także konserwy. Klienci intensywniej kupowali w tym okresie środki higieniczne, pościel, bieliznę, a także podstawowe artykuły spożywcze. Oprócz wzrostów widocznych w tych kategoriach, które z pewnością związane są z niesieniem pomocy uchodźcom, nie zaobserwowaliśmy znaczących wahań dynamiki sprzedaży w innych kategoriach. Drobne fluktuacje są w sposób naturalny wpisane w cykl roczny pracy każdego dyskontu - podaje sieć.

