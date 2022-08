Aldi wprowadza do sprzedaży zestaw gamingowy marki własnej

Autor: AK

Data: 24-08-2022, 17:00

Sieć sklepów Aldi od 24 sierpnia rusza ze sprzedażą zestawu komputerowego marki własnej Aldi Gaming. Jest to pierwszy taki asortyment w ofercie dyskontu. Zestaw składa się z gamingowej klawiatury z podświetleniem RGB, myszki z czujnikiem optycznym oraz z dużej podkładki z poliestrowej powierzchni.

Aldi wprowadza do sprzedaż w Polsce zestaw gamingowy marki własnej/ fot/ mat. prasowe

We wszystkich sklepach sieci Aldi od środy pojawią się zestawy gamingowe marki własnej Aldi Gaming. Nowa marka na rynek pierwszy raz została wprowadzona w 2021 roku w Niemczech. Sprzęt komputerowy marki cieszył się w Niemczech sporym zainteresowaniem wśród wielbicieli rozgrywek e-sportowych.

Aldi Gaming w Polsce

W ślad za tym Aldi Nord postanowiło rozszerzyć zakres sprzedaży asortymentu gamingowego na inne kraje - w tym Polskę.

Aldi Gaming to pierwsza nasza międzynarodowa marka, w której tytule występuje nazwa sieci. Jest ona integralną częścią nowej architektury marek własnych. Wprowadzając ją do asortymentu gamingowego chcemy dotrzeć do odbiorców segmentu gier i e-sportu, którzy reprezentują nowe pokolenie młodych konsumentów o ogromnym zasięgu. Aldi poza codziennymi zakupami oferuje graczom także to, czego potrzebują do realizacji swojej pasji – podkreśla Jakub Tyrlik Category Manager i Designer of Electronics Aldi Polska.

Zestaw gamingowy Aldi: co zawiera?

W skład zestawu wchodzi nowoczesna klawiatura gamingowa z podświetleniem RGB. Urządzenie posiada wysoce precyzyjne sterowanie dla zachowania optymalnego grania. Co więcej wyposażona jest w 19 klawiszy anti-ghosting, które umożliwiają osiągnięcie wyższej efektowności w trudniejszych rozgrywkach.

Kolejnym elementem jest ergonomiczna myszka, która oferuje sterowanie w 6 stopniach rozdzielczości 1200-6400 DPI. Wielogodzinne granie pełne komfortu gwarantuje antypoślizgowa powierzchnia. Tak samo jak klawiatura wyposażona jest w podświetlenie RGB. Do zestawu dołączona jest podkładka XXL pod myszkę w modnych kolorach. Zestaw Aldi Gaming objęty jest trzyletnią gwarancją producenta. Zestaw będzie można kupić za 119 zł