Wprowadzenie marki Wesoły Kurnik to odzwierciedlenie działań sieci na rzecz dobrostanu kur niosek. Pod Brandem znajdują się wyłącznie jaja z chowu ekologicznego, na wolnym wybiegu oraz ściółkowego, a już wkrótce również jaja zielononóżki.

Data: 12-08-2021, 10:25

Aldi wprowadza nową markę własną Wesoły Kurnik, fot. Peter_Fleming / Shutterstock.com

Sieć sklepów ALDI wprowadziła do swojej oferty markę własną – Wesoły Kurnik. Brandem tym oznaczony został asortyment jaj od szczęśliwych kur. Sieć stawia na optymalne warunki rozwoju, opiekę weterynaryjną oraz najlepszą zbilansowaną i certyfikowaną paszę. W asortymencie Wesołego Kurnika, pochodzącym od polskiego dostawcy, znajdują się jaja z chowu ekologicznego, na wolnym wybiegu oraz ściółkowego, a już wkrótce również jaja zielononóżki.

Wprowadzenie marki Wesoły Kurnik to odzwierciedlenie działań sieci na rzecz dobrostanu kur niosek. Pod Brandem znajdują się wyłącznie jaja z chowu ekologicznego, na wolnym wybiegu oraz ściółkowego, a już wkrótce również jaja zielononóżki. Wszystkie jaja Wesołego Kurnika pochodzą od polskiego dostawcy firmy Ovovita. ALDI dba o to, by jaja, które trafiają do sklepów były najwyższej jakości, a przy tym kury je znoszące były szczęśliwe, dobrze karmione i zdrowe.

Aldi stawia na szczęśliwe i zdrowe kury

- To już kolejny raz, kiedy pokazujemy, że jesteśmy jednym z liderów w zakresie poprawy dobrostanu kur niosek. Stawiamy na szczęśliwe i zdrowe kury. Kluczem do sukcesu jest pełna kontrola produkcji i dbałość o szczegóły na każdym etapie życia kury – począwszy od odchowu piskląt, poprzez zapewnienie odpowiednio zbilansowanej diety i optymalnych warunków rozwoju do opieki weterynaryjnej, która gwarantuje, że kury mają się dobrze i są szczęśliwe - mówi Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa ALDI Polska.

ALDI jako jedna z pierwszych sieci handlowych w Polsce zadeklarowała, że do roku 2025 wycofa ze sprzedaży i składów wszystkich produktów marek własnych jaj świeżych od kur z chowu klatkowego, dając dobry przykład pozostałym sieciom i wyznaczając standard, który szybko został przyjęty na rynku.Sieć doceniona została za postęp w wycofywaniu jaj z chowu klatkowego, promocję kupna jaj z chowów alternatywnych oraz czytelną i transparentną komunikację z klientami poprzez opublikowanie na swojej stronie internetowej oświadczenia w sprawie wycofywania jaj z chowu klatkowego.

W ofercie produktów marek własnych ALDI, zawierających w swoim składzie jaja, w ponad 45% pochodzą one z chowów alternatywnych. Liczba ta wzrosła o ponad 15% w stosunku do ubiegłych lat. Dodatkowo aż 72% sztuk sprzedanych jaj świeżych pochodzi z hodowli alternatywnych. Działania sieci zostały pozytywnie ocenione w rankingu przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki, w którym ALDI zajęło trzecie miejsce.