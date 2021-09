ALDI wspólnie z P&G startuje z akcją „Kupujesz zyskujesz”

Od poniedziałku 13 września w sklepach ALDI rozpoczyna się ogólnopolska akcja sprzedażowa „Kupujesz zyskujesz”, w której klienci otrzymują zwrot do 25% wartości zakupów przy jednorazowym nabyciu produktów marki Proctel&Gambel za minimum 40 złotych. Akcja potrwa do 13 listopada.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 13-09-2021, 12:18

Od poniedziałku 13 września w sklepach ALDI rozpoczyna się ogólnopolska akcja sprzedażowa „Kupujesz zyskujesz”, / fot. materiały prasowe

Promocją objętych jest wiele marek. Są wśród nich Ariel, Vizir, Fairy, Lenor, Gillette, Oral B, Pantene Venus, Blend-a-Med. Always, Naturella, Descreet, łącznie 15 produktów z asortymentu stałego i 7 dostępnych czasowo. Aby skorzystać z promocji klienci po dokonaniu zakupów muszą zarejestrować się na stronie www.everydayme.pl, wybierając właściwą opcję i postępując zgodnie z instrukcją.

- Zależy nam na tym, żeby zwiększać atrakcyjność naszej oferty i inspirować konsumentów także do spontanicznych zakupów. W ALDI wszystko, co klienci lubią mają na wyciągnięcie ręki każdego dnia. To sklep ulubionych produktów, świeżych, w dobrej jakości i przystępnej cenie, po które chętnie się wraca – mówi Anna Kicz, Kierownik Kategorii w ALDI Polska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Akcja potrwa do 13 listopada.