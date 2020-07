Aldi: Z naszej oferty znikną jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych

Aldi zapowiada, że do końca 2020 roku wszystkie rodzaje opakowań dla produktów marek własnych będą wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub certyfikowanych źródeł, a do końca 2025 roku wszystkie opakowania artykułów marek własnych będą nadawać się do recyklingu.