Aldi z nową marką własną

Sieć sklepów Aldi wprowadziła do swojej oferty nową markę własną – ŚwieżeJesz. Nowym brandem oznaczone zostaną warzywa i owoce, spośród których ponad połowa to produkty pochodzące od polskich rolników i sadowników. Wprowadzenie marki ŚwieżeJesz to kolejny krok sieci w celu podkreślenia eksponowanego przez markę atutu świeżości.