Aldi z nowym sklepem w Rzeszowie

Będzie to pierwszy sklep sieci w Rzeszowie i jednocześnie drugi na Podkarpaciu.

Nowy sklep przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki.

Placówka otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00.

- Otwarcie pierwszego sklepu w Rzeszowie to dla nas wielka radość. Cieszymy się, że zaznaczamy naszą obecność w mieście, w którym dotychczas nasza sieć nie była obecna. Dzięki temu dotrzemy do klientów, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać produktów naszej marki. Wierzymy, że placówka spotka się tu z entuzjastycznym przyjęciem, stając się ulubionym sklepem klientów zarówno ze względu na jakość asortymentu, jak i komfort zakupów – mówi Eliza Polak, Kierownik Sprzedaży Aldi.

Od początku pandemii koronawirusa sieć sklepów przestrzega wszystkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Aldi wprowadziło również we wszystkich sklepach własną procedurę higieniczno-sanitarną. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, sieć zmieniła formułę świętowania. Przygotowano liczne promocje cenowe, z których klienci będą mogli korzystać 10 dni.

To 170 sklep sieci w Polsce. Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia. Sklep w Rzeszowie jest drugim Aldi w województwie podkarpackim. Pierwszy sklep pojawił się w Nisku z końcem listopada 2020 roku.

Nowy sklep w Rzeszowie przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Łączna powierzchnia wynosi ponad 1230 m2.

Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Znalazły się tu również pokój dla matki z dzieckiem oraz toaleta. Tuż przy wejściu na klientów czeka komfortowy parking z 77 miejscami parkingowymi, z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

