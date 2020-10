Aldi z nowymi sklepami w Dąbrowie Górniczej oraz w Swarzędzu

Biedronka: 1200 sklepów sieci wydłuża godziny pracy do 2 w nocy

Sklep w Dąbrowie Górniczej mieścił się będzie przy ul. Legionów 38B. Łączna powierzchnia placówki wynosi 1800 m2. Sklep przygotowywany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji.

W sklepie znajdują się pokój dla matki z dzieckiem oraz toaleta. Tuż przy wejściu do sklepu znalazł się też parking z 100 miejscami parkingowymi, z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 – 18:00. Na potrzeby nowego sklepu sieć zatrudniła kilkunastu pracowników.

Nowy sklep ALDI w Swarzędzu przy ul. Tysiąclecia 38 jest obiektem parterowym, którego łączna powierzchnia wynosi 1200 m2. Sklep ten również przygotowywany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki.

W sklepie znajdują się pokój dla matki z dzieckiem oraz toaleta. Tuż przy wejściu do sklepu znalazł się też parking z 60 miejscami parkingowymi, z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 – 18:00. Na potrzeby nowego sklepu sieć zatrudniła kilkunastu pracowników. Dodatkową atrakcją dla rodzin z dziećmi jest nowo powstały plac zabaw, zrealizowany w ramach budowy sklepu ALDI.

