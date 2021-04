Aldi z pięcioma nowymi praktykami w obszarze CSR

W sumie, w tegorocznej edycji raportu znalazło się 1958 praktyk zgłoszonych przez 225 firm.

Tak jak w latach ubiegłych publikacja podzielona została na 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, zagadnienia konsumenckie, ład organizacyjny, prawa człowieka, uczciwe praktyki operacyjne.

Działania ALDI zostały zauważone w każdym z wymienionych obszarów, a wśród wyróżnionych elementów znalazły się m.in. edukacja klientów z zakresu zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i zakupów poprzez wydawanie cyklicznych gazetek CR.

Jak wynika z raportu w tym roku najwięcej praktyk reprezentowano w obszarze zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej (wzrost nowych praktyk o 70%). W ten trend doskonale wpisała się także marka ALDI, która swoją aktywnością skutecznie odpowiadała na najbardziej palące pandemiczne potrzeby.

- Działania z zakresu odpowiedzialności społecznej są dziś koniecznością dla każdego dojrzałego przedsiębiorcy w codziennym funkcjonowaniu biznesu. W ALDI ta praktyka jest nierozerwalnie związana z tożsamością firmy i rozwijana w sposób naturalny. Wciąż podejmujemy nowe wyzwania odpowiadając na potrzeby zmieniających się czasów, a miniony rok był tego doskonałym przykładem. Dlatego poza szesnastoma długoletnimi programami w tegorocznym raporcie znalazło się aż pięć nowych praktyk - mówi Dominika Juszczyk, Manager ds. Komunikacji i PR w ALDI Polska.

O 40% wzrosły praktyki zgłaszane w tym roku po raz pierwszy, co jak twierdzą twórcy raportu wynika z faktu, że firmy podejmowały inicjatywy z zakresu CSR na nowych polach, często wymuszone wyzwaniami czasu pandemii. W tym obszarze ALDI wyróżniło się programem Doceniam, Dziękuję, którego celem było wsparcie pracowników służb publicznych poprzez sprzedaż w sklepach specjalnych naklejek, z których dochód został przekazany Fundacji SiePomaga. Naklejki zaprojektowane były przez znanych polskich rysowników. W tym zakresie mieszczą się także działania ALDI na rzecz szpitali, seniorów, czy schronisk dla zwierząt oraz kampania edukacyjna o niemarnowaniu żywności.

W raporcie odnotowano 40 % wzrost w obszarze praktyk z zakresu pracy. Również i do tego wyniku przyczyniła się sieć ALDI ze swoim programem Onbording - Dobry start. To kompleksowy program szkoleniowy dla osób rozpoczynających pracę, uwzględniający wprowadzenie we wszystkie działy firmy oraz przekazanie nowym pracownikom pakietu powitalnego.

Warto także podkreślić, że co roku chętni pracownicy ALDI biorą udział w Katowice Business Run. Firma dokonuje opłat za ich uczestnictwo, a pieniądze te są przekazywane na cele charytatywne, co przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej. W obszarze zielone miasto doceniono współpracę ALDI z Klubem Gaja, w ramach której powstał antysmogowy zielony mural w Bielsku-Białej. Przez ponad 10 lat ma on zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza tak, jak robiłby to las o powierzchni ponad 100 m kw., z kilkoma tysiącami drzew.

19. edycja raportu” Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”, to kolejna okazja do wymiany doświadczeń i zaprezentowania podejmowanych przez liczne przedsiębiorstwa działań.

