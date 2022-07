Aldi zamierza wykorzystywać w 100% zrównoważoną bawełnę

ALDI Nord zamierza do 2025 roku wykorzystywać w 100% zrównoważoną bawełnę we wszystkich produktach odzieżowych i tekstyliach domowych marki własnej, wykonanych z bawełny lub zawierających bawełnę.

Aldi: W produktach marki własnej używamy bawełny organicznej , fot. materiały prasowe

ALDI z certyfikowaną bawełną organiczną w produktach marki własnej

ALDI Nord wspiera projekt „Cotton in Conversion” ( Organiczna Konwersja) zapewniający indyjskim rolnikom środki niezbędne do przestawienia się na bawełnę organiczną. Tylko w 2021 roku dyskonter sprzedawał odzież i tekstylia domowe, które w ponad 80% wykonane zostały z certyfikowanej bawełny. Do 2025 roku sieć deklaruje wykorzystanie 100% zrównoważonej bawełny do produkcji odzieży i tekstyliów domowych marki własnej.

W 2021 roku dyskonter sprzedawał odzież i tekstylia domowe pochodzące w około 82% z certyfikowanej bawełny. ALDI NORD i ALDI SOUTH idą o krok dalej i wspólnie z GIZ GmbH (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, na zlecenie Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) wspierają rozpoczęty w 2021 roku projekt „Cotton in Conversion”(Organiczna Konwersja), wspierający około 1000 drobnych rolników w stanie Maharashtra w Indiach, w przejściu z konwencjonalnej uprawy bawełny na ekologiczną.

Tylko 1% światowej bawełny jest obecnie uprawiana ekologicznie

Projekt Aldi ma na celu zwiększenie tego wskaźnika na całym świecie, przy jednoczesnej poprawie warunków życia rolników uprawiających bawełnę w regionie projektu w Maharasztrze. Przejście z uprawy konwencjonalnej na ekologiczną trwa zwykle trzy lata i wiąże się z wyższymi kosztami i niższymi plonami dla rolników. Na etapie konwersji nie są oni w stanie sprzedawać swojej bawełny jako ekologicznej, tym samym nie mogą otrzymać premii za produkty ekologiczne.

Bez wsparcia prawie 50% rolników nie przetrwało by tego procesu. Dlatego ALDI Nord i ALDI SOUTH wspierają producentów w okresie przejściowym, kupując gwarancje na bawełnę i wypłacając dodatkowe premie w celu zrekompensowania strat w plonach. W ramach projektu rolnicy otrzymują także szkolenia w zakresie produkcji ekologicznej, żyzności gleby, czy dostępu do surowców.

- Bawełna jest głównym składnikiem odzieży i tekstyliów domowych sprzedawanych w sklepach ALDI. Odpowiada za około 60% całkowitego zużycia włókien w ALDI Nord w produkcji odzieży marki własnej i tekstyliów domowych. Jako jeden z głównych sprzedawców tekstyliów staramy się pomóc w ulepszeniu łańcucha dostaw tekstyliów w sposób zrównoważony. Naszym celem jest dostarczanie klientom produktów pozyskiwanych w zrównoważony sposób – mówi Katarzyna Bawoł, Kierownik ds. Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa ALDI w Polsce.

ALDI stosuje standardy bawełny

Oprócz bawełny z recyklingu ALDI stosuje następujące standardy bawełny: Global Organic Textile Standard (GOTS), Organic Content Standard (OCS) 100/blended, Fairtrade, Cotton made in Africa (CmiA), Better Cotton Initiative (BCI). Na świecie rozróżnia się bawełnę organiczną i zrównoważoną, przy czym bawełna organiczna stanowi najwyższy zrównoważony standard, dlatego w przyszłości kluczowe będzie dążenie do przygotowania infrastruktury, która umożliwi korzystanie z większej liczby bawełny organicznej.

Celem sieci jest przejście na w 100% zrównoważoną bawełnę do produkcji odzieży własnej marki i tekstyliów domowych wykonanych z bawełny lub zawierających bawełnę do 2025 roku. Ubrania powstałe w ramach projektu sprzedawane będą od 2023 roku w Belgii, Niemczech, Holandii i Portugalii, z czasem także w kolejnych krajach Grupy, w tym w Polsce. Produkty będą oznaczone etykietą „Ekologiczne w konwersji”, dzięki czemu projekt będzie w pełni transparentny dla klientów ALDI.