13 września Aldi otworzy swoje progi w dwóch nowych lokalizacjach - w Świdniku i w Rudzie Śląskiej, a już 20 września zaprosi mieszkańców Zielonej Góry na otwarcie czwartego sklepu w tym mieście. Kilka dni później, w ostatnim tygodniu września swoje pierwsze kroki Aldi postawi w Ożarowie Mazowieckim.

Równie intensywnie zapowiada się październik. W tym miesiącu dyskonter planuje otwarcie około 10 nowych sklepów w różnych regionach. Od początku roku sieć otwierała nowe placówki głównie na terenie województwa śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Aldi rośnie w siłę, a my konsekwentnie rozwijamy się, bo chcemy być dostępni dla jeszcze większej liczby Polaków. Obecność Aldi w każdym województwie to nie tylko nasza duma, ale przede wszystkim zobowiązanie, by na co dzień być jeszcze bliżej klientów. W Aldi stawiamy na jakość, konkurencyjne ceny i szeroki asortyment, który chcemy zaprezentować jak największej liczbie konsumentów

- mówi Tomasz Gawlik, Dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji Aldi w Polsce