Aldi zaprasza na croissanty, rogale czy laguny maślane

- Dla jednych croissant, dla innych lagun, dla jeszcze innych – po prostu rogalik. Wszystkich jednak zapewniamy – jest oswojony i przyjazny, a co najważniejsze - przepyszny. Z poranną kawusią smakuje najlepiej. Nie ma się czego bać! - informuje Aldi na swoim Facebooku.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Aldi Polska nawiązuje oczywiście do głośnej sprawy dot. croissanta na drzewie, który na tyle mocno przeraził mieszkańców Krakowa, że Inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (KTOZ) zostali wezwani do interwencji ws. "zwierzęcia", które nie opuszczało drzewa przy jednym z bloków. Mieszkanka osiedla zatelefonowała do KTOZ z prośbą o zabranie "stwora" z drzewa, ponieważ budzi on strach mieszkańców. (Croissant na drzewie przeraził mieszkańców Krakowa).