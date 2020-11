Aldi ze wsparciem dla szpitali, seniorów i schronisk podczas drugiej fali pandemii

ALDI kontynuuje dostawy do szpitali produktów gotowych do spożycia i przekąsek dodających energii, a także niezbędnych środków higienicznych. Zostaną one przekazane pracownikom medycznym w ośmiu szpitalach na Śląsku i Małopolsce. Pomoc otrzymają m.in. Szpital Uniwersytecki oraz Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Szpital MSWIA w Katowicach czy Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

- Przekazując kolejny raz pakiety potrzebnych artykułów dla pracowników szpitali, chcemy podziękować im za nieustającą mobilizację i poświęcenie. Wyrazem naszego wsparcia jest także wznowienie kas pierwszeństwa dla pracowników medycznych i służb mundurowych, aby w każdym sklepie ALDI mogli sprawnie i bez kolejki zrobić zakupy. Od początku pandemii jako marka odpowiedzialna społecznie konsekwentnie dokładamy cegiełkę do walki z koronawirusem. Dotychczas ALDI w ramach akcji charytatywnej „Doceniam, dziękuję” we współpracy z fundacją „SięPomaga” przekazało 775 tysięcy złotych dla najbardziej potrzebujących szpitali oraz przekazało produkty o łącznej równowartości 180 tysięcy dla pracowników szpitali i sztabów kryzysowych Urzędów Wojewódzkich - mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR ALDI Polska.

Poza placówkami medycznymi ALDI już na początku pandemii dostrzegło potrzebę pomocy również seniorom, najbardziej narażonym na skutki działania wirusa. Tym razem do nich i innych osób samotnych dotrze w postaci kilkuset świątecznych paczek we współpracy z Fundacją Mali Bracia Ubogich. Dodatkowo sieć wspiera także schroniska dla zwierząt, których czworonożni podopieczni szczególnie odczuwają skutki obecnej sytuacji. Sieć przekaże blisko tonę karmy dla wybranych schronisk oraz Fundacji Dom dla Kundelka.

W swoich codziennych działaniach ALDI niezmiennie dba także o bezpieczeństwo klientów oraz swoich pracowników, dla których sieć nadal prowadzi dedykowaną infolinię, za pośrednictwem której mogą zgłaszać swoje problemy i uzyskiwać wszystkie potrzebne informacje m.in. na temat organizacji pracy czy obowiązujących procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

