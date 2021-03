Aldi zmienia zasady zatrudniania

Aldi w Polsce posiada 168 sklepów i zatrudnia blisko 3500 pracowników. Do końca roku zamierza otworzyć około 45 nowych obiektów. W związku z planowanym rozwojem sieć planuje zwiększyć zatrudnienie o około 600 osób. Jako pracodawca sieć nieustająco podnosi swoją konkurencyjność rynkową zwiększając wysokość zarobków i atrakcyjność pakietu świadczeń.

Poza likwidacją okresu próbnego dla nowo zatrudnionych pracowników sieć oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin, jak również ubezpieczenie na życie czy możliwość korzystania z pakietów sportowych i rozrywkowych OK System. Każda osoba w organizacji ma dostęp do szkoleń adekwatnych do zajmowanego stanowiska oraz obszaru, w jakim pracuje. Dodatkowo pracownicy sklepów oraz magazynu mogą korzystać z comiesięcznego zasilenia karty przedpłaconej na zakupy w sklepach sieci. Zarobki w sklepach i magazynie zaczynają się od 3000 zł brutto.

- Jesteśmy przekonani, że wprowadzone przez nas kolejne zmiany podniosą atrakcyjność Aldi jako pracodawcy, a przede wszystkim przyczynią się do budowania poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji zawodowej naszych pracowników, w tym szczególnie trudnym pandemicznym okresie. Zależy nam także na tym, aby nasze nowe koleżanki i koledzy mogli poczuć, że stanowią część zgranego zespołu, który jest gwarancją skutecznych działań sieci, z tego powodu między innymi systematycznie pracujemy również nad poszerzaniem benefitów pozapłacowych - mówi Marcin Karcz, Kierownik Działu Projektów HR, Wynagrodzeń i Benefitów.

Sieć docenia lojalność i zaangażowanie pracowników dlatego na każdą osobę z 10-letnim oraz 25-letnim stażem pracy czeka specjalna nagroda jubileuszowa. W ramach inwestycji w rozwój pracowników w roku 2019 powołano tzw. Akademia Aldi inicjującą szereg programów szkoleniowych we wszystkich krajach Grupy Przedsiębiorstw Aldi Nord. W obrębie Akademii pojawił się także projekt Trenera Wewnętrznego dedykowany Działowi Sprzedaży, w którym na początek postawiono na dwa kluczowe tematy, są to Standardy Obsługi Klienta oraz Świeżość.

Struktura zatrudnienia Aldi Polska w liczbach (stan na 31.01.2021):

Liczba zatrudnionych kobiet 2749/81,7%

Liczba zatrudnionych mężczyzn 616/18,3%

Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich 476/ 68,7%

Liczba mężczyzn na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich 217/ 31,3%

Działy, w których pracuje najwięcej kobiet: Sprzedaż sklepy, księgowość, HR, marketing/PR