Aleksandra Trapp, infuture.institute: Trendy nie pojawiają się z dnia na dzień

- Trendy nie pojawiają się z dnia na dzień, to są pewne mody, które trwają. Widzimy, że w czasie pandemii niektóre trendy przyspieszyły o kilka miesięcy, czy nawet lat. Część trendów związana jest z restrykcjami, z tym, że zostaliśmy zmuszeni zostać w domach, dlatego więcej korzystamy z kanałów cyfrowych. Pytanie, które z trendów pozostaną na dłużej? – zastanawiała się Aleksandra Trapp.

- Wiemy, że część zmian nie wróci do stanu sprzed pandemii. Widać to w obszarach, które już wcześniej miały potężny potencjał do rozwoju: wykorzystywanie Internetu do dbania o zdrowie, praca zdalna, cyfrowe doskonalenie się. Polacy deklarują, że idą w stronę ograniczenia konsumpcjonizmu, nauki lepszego zarządzania zasobami. Widzimy też duży trend związany z lokalnością – dodała.

Jej zdaniem, nie jest ważne tylko to, by zdigitalizować „dziś”, ale by przygotować dobre „jutro”.

Aleksandra Trapp zauważyła, że w czasie pandemii Polacy sięgają po produkty zdrowsze, ponieważ wiele osób widzi, jak jedzenie wpływa na ich samopoczucie i wagę. - Wracamy do świadomego odżywiania. Ludzie odkrywają na nowo gotowanie w domu, deklarują, że sprawia im to przyjemność. To nie są nowe trendy, ale podczas pandemii one przyspieszają. Pojawiają się także innowacje – np. PepsciCo wypuściło napój, który ma pomóc w lepszym zasypianiu i zapewnić relaks – mówiła ekspertka.

Zwróciła uwagę, że są pewne podstawowe, nadrzędne potrzeby konsumentów, takie jak poczucie bezpieczeństwa. - W czasie COVID-19 okazało się, że polscy konsumenci mają dużą świadomość w dziedzinie świadomości higieny. To pole do pracy, np. w kwestii higieny opakowań – mówiła Aleksandra Trapp.

Jak oceniała, warto obserwować zachowania konsumentów, dla których coraz ważniejsze stają się takie kwestie jak transparentność - związana z tym by wiedzieć co kupuję i co jem, ale też transparentność w komunikacji. - Na pewno należy brać pod uwagę kwestie związane z tym jak zmieniają się nasze nawyki zakupowe, a także tym, jak komunikujemy się z markami w Internecie. Sprawy: digitalizacji, innowacji, zakupów online, szukania nowych sposobów dostawy – to także obszary, na które także należy zwrócić uwagę – mówiła ekspertka.

