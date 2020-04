Alibaba: Kandydat na szefa spółki zdegradowany po wewnętrznym dochodzeniu

Amerykańska agencja prasowa powołuje się na zastrzegającego anonimowość informatora zbliżonego do sprawy. Według rozmówcy Bloomberga Jiang został zdegradowany z rangi starszego wiceprezesa do wiceprezesa i pozbawiony rocznej premii motywacyjnej. Usunięto go także ze ścisłego kierownictwa holdingu, tzw. Partnerstwa - 38-osobowego organu nominującego większość zarządu Alibaby.

Bloomberg wiąże sprawę z kwietniowym incydentem, w który zaangażowana była żona Jianga. Miała ona publicznie przestrzec chińskiego influencera na platformie społecznościowej Weibo, by "nie zadzierał" z jej mężem. Wpis został później usunięty. Całe zdarzenie sprowokowało falę spekulacji w chińskich mediach. Według serwisu Beijing News, Jiang Fan skierował przeprosiny do zespołu spółki i zaapelował o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

Agencja nie była w stanie na własna rękę zweryfikować zarzutów, a koncern Alibaba odmówił komentarza.

Jak wskazał Bloomberg, Jiang uważany był dotychczas za najważniejszego kandydata do zastąpienia Daniela Zhanga na stanowisku dyrektora generalnego holdingu. Były inżynier oprogramowania Google'a miał dołączyć do wewnętrznych struktur Alibaby po wcześniejszych sukcesach nadzorowanych przez siebie inicjatyw głównych chińskich platform e-commerce firmy: Taobao i Tmall.