Alibaba na EEC2020: Polscy konsumenci są podobni do azjatyckich

Co jest ważne dla konsumentów w Polsce? - Cena, jakość produktu, a także fakt, że danego towaru nie ma jeszcze w Polsce, jest więc nisza do wypełnienia. Polacy coraz śmielej kupują na zagranicznych platformach, rośnie sprzedaż transgraniczna. Polski klient jest podobny do azjatyckiego. To przejawia się w dużej wrażliwości na cenę, upodobaniu do targowania się, szukania okazji. Jesteśmy podobni również do młodego pokolenia Chińczyków, nastawionego na konsumpcjonizm, nowe technologie, kupowanie poprzez marketplace'y i chętnie poznającego nowe brandy. To umożliwia markom i sprzedawcom dalsza ekspansję - uważa przedstawiciel Alibaby.

Alibaba zrzesza wiele firm, w tym m.in. Tmall, AliExpress, AliPay, które są coraz bardziej rozpoznawalne w Polsce. - Polska jest w top 5 rynków, które Alibaba ma na uwadze. Więcej niż Polacy w Europie kupują u nas jedynie Hiszpanie, Francuzi i Rosjanie. Nad Wisłą jest więc ogromny potencjał na zdobywanie nowych klientów. By tego dokonać, konieczne jest zrozumienie lokalnego rynku. Polacy wciąż chętnie kupują w stacjonarnych sklepach, lubią płacić gotówką, więc wyzwaniem dla całej branży e-commerce jest poprawa łańcuchów dostaw, metod płatności, zwrotów - w ten sposób możemy przekonać klientów do maktetplace'ów. W ostatnim czasie dostrzegalny jest wzrost sprzedaży w takich kategoriach, jak rtv, chemia, artykuły spożywcze. Ma to oczywiście związek z wybuchem pandemii koronawirusa. Niezmienne jest to, że trzeba wyjść do klienta, pracować nad polepszaniem usług - wyjaśnia Łukasz Dwulit.

Czytaj więcej: dlahandlu.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.