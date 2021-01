AliExpress chce własnych automatów do odbierania paczek

"Poprawa doświadczenia logistycznego jest jednym z naszych kluczowych priorytetów na nadchodzący rok i szukaliśmy różnych sposobów, aby to osiągnąć. Z perspektywy samego czasu dostawy już teraz możemy zaoferować gwarantowaną dostawę w ciągu 3 dni z naszych magazynów partnerskich w Polsce. W przypadku zamówień transgranicznych - począwszy od naszej corocznej wyprzedaży w marcu lub kwietniu - wprowadzimy produkt z przesyłką łączoną, tak aby zagwarantować 15-dniową dostawę z Chin naszym użytkownikom. Oprócz czasu realizacji, badamy również sposoby zapewnienia większej liczby opcji i kontroli nad dostarczaniem zamówionych przesyłek" - powiedział prezes Gary Topp.



"Bazując na naszym doświadczeniu paczkomaty są doskonałym rozwiązaniem, a klienci patrzą na nie przychylnym okiem ze względu na ich bezpieczeństwo i wygodę. Właśnie z tej perspektywy badamy możliwość ich wprowadzenia (...) Obecnie badamy tę możliwość z naszymi partnerami, jednak nie możemy podzielić się datą rozpoczęcia projektu. Chcielibyśmy jednak potwierdzić, że to będzie projekt próbny, na początku przeprowadzany na małą skalę" - dodał.



Topp zapowiedział, że AliExpress będzie w tym projekcie współpracował z firmą CaiNiao, czyli partnerem logistycznym Alibaba Group, oraz lokalnymi polskimi partnerami. Nie ujawnił jednak, ile automatów chce mieć w Polsce AliExpress ani, jakie będą koszty tego projektu.



"W tej chwili trudno nam jest oszacować dokładny koszt, ponieważ zależy to od skali, jaką osiągniemy, jednak z naszej perspektywy bardziej skupiamy się na wartości, jaką możemy dostarczyć naszym klientom niż na samych kosztach. W szczególności oferowanie dostawy przesyłek w ciągu 3 i 15 dni w celu skrócenia czasu oczekiwania i potencjalne stworzenie paczkomatów, które mogłyby zapewnić więcej opcji i kontrolę nad odbiorem. Jednocześnie nadal pracujemy nad tym, żeby zapewnić naszym klientom konkurencyjne ceny, z których słynie AliExpress, w połączeniu z wyższym poziomem obsługi i pewności logistycznej" - powiedział.



Według danych firmy OC&C, udział AliExpressu na koniec 2019 roku wynosił w polskim e-commerce 3,1 proc., co dawało platformie drugie miejsce po Allegro (36,2 proc.).



Uruchomiony w 2010 r. AliExpress to platforma handlu detalicznego, umożliwiająca konsumentom z całego świata dokonywanie zakupów bezpośrednio u producentów i dystrybutorów głównie w Chinach. Obecnie platforma jest dostępna w wielu językach, m.in.: angielskim, rosyjskim, portugalskim, hiszpańskim, włoskim, polskim i francuskim.



Prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce w 2021 roku.



"Jak dotąd pandemia wciąż napędza wiele makro trendów, szczególnie podczas lockdownu w pierwszych tygodniach roku. Jak dotąd jest to kontynuacja roku 2020, w którym wiele firm zdało sobie sprawę z potrzeby digitalizacji i dywersyfikacji swojej działalności. Jednocześnie podczas lockdownu wielu klientów robi zakupy w internecie. Oczywiście kluczowym pytaniem jest to, jak sytuacja zmieni się po okresie pandemii, jednak wierzę, że gdy ta sytuacja się poprawi, wiele zmian i postępów w zakresie handlu elektronicznego i cyfryzacji będzie kontynuowanych" - powiedział.



"Według danych Gemius rynek urósł aż o 27 proc., po raz pierwszy mając udział w e-commerce powyżej 10 proc. sprzedaży detalicznej. Biorąc pod uwagę spodziewaną kontynuację lepszych wyników polskiej gospodarki, w połączeniu z rosnącą konkurencją i innowacjami, które mają miejsce na rynku e-commerce ze strony graczy takich jak my, a także naszych partnerów - takich jak InPost, Blik i inni - wierzę, że Polska pozostanie jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie. Jestem pewien, że nasza platforma AliExpress będzie dobrze przygotowana do dalszego prowadzenia i wykorzystywania tych trendów" - dodał.



Rynek e-commerce w Polsce w 2019 roku stanowił 8 proc. sprzedaży detalicznej, która wyniosła wówczas 621 mld zł.



Największa sieć paczkomatów w Polsce należy do InPostu, który ma ich w naszym kraju ponad 10.000.



Allegro także przymierza się do uruchomienia własnych automatów do odbierania paczek. W listopadzie ubiegłego roku spółka oficjalnie zapowiedziała pilotaż projektu w 2021 roku. Według nieoficjalnych informacji projekt ma ruszyć wiosną, a docelowo sieć ma liczyć 3 tys. sztuk.

