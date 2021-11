Allegro: 550-650 mln zł na inwestycje w 2022 r.

- Mam nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy do normalności, nie będzie już żadnych lockdownów i każdy gracz będzie mógł funkcjonować bez żadnych problemów. W tej sytuacji spodziewam się powrotu do normalnego wzrostu w e-commerce, dużo bardziej dynamicznego niż rynek detaliczny - poinformował Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

Autor: PAP Biznes / portalspozywczy.pl

Data: 09-11-2021, 16:54

Plany inwestycyjne Allegro na 2022 r.

Współczynnik take rate w Allegro

Współczynnik take rate (prowizje i opłaty) wzrósł o 0,9 pp. w trzecim kwartale w ujęciu rdr, spadając jednak o 0,17 pp. kdk do 10,29 proc. GMV, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółki.



Eastick zapowiedział, że wzrost tego wskaźnika w I kw. 2022 roku będzie poprzedzony spadkiem tego wskaźnika w ostatnim kwartale br. w ujęciu kdk.



"W IV kwartale take rate może się zmniejszyć w ujęciu kwartał do kwartału. To jest naturalna tendencja widoczna praktycznie co roku w IV kwartale. Sprzedawcy decydują wówczas, czy chcą promować oferty, czy nie. Zazwyczaj, ponieważ popyt jest wysoki, to tendencja do promowania ofert jest mniejsza i to powoduje, że uśredniony take rate jest mniejszy. Sygnalizowaliśmy taką sezonowość już wcześniej" - powiedział.



"Czwarty kwartał zaczyna się obiecująco. Trzeba jednak pamiętać, że rok temu w listopadzie był lockdown i centra handlowe były zamknięte przez cały miesiąc. Z tego powodu dynamika wzrostu GMV rdr będzie trochę niższa niż rok temu, ale patrząc na absolutny wzrost sprzedaży GMV, to będzie on zadowalający" - dodał.



Po trzech kwartałach br. sprzedaż GMV grupy zwiększyła się o 23,4 proc. do 29,933 mld zł.



Allegro podało w prezentacji, że marże operacyjne grupy mogą być nieco niższe w 2022 roku, podczas gdy dalszy wzrost wartości bezwzględnej skorygowanej EBITDA pozostaje kluczowym celem finansowym. Priorytetem Allegro jest inwestowanie we wzrost GMV poprzez podstawowe elementy sprzedaży detalicznej (retail basics) oraz skalowanie Allegro Pay, Allegro APM i Allegro Fulfilment.

Plany rozwoju Allegro

"Ponieważ mamy ambitne plany inwestycyjne w różnych obszarach m.in. Allegro Pay, czy logistyce, to może być tak, że marża skorygowanej EBITDA w ujęciu do GMV w 2022 roku może być trochę niższa niż w 2021 roku. Natomiast naszym celem jest, by poziom skorygowanej EBITDA w ujęciu absolutnym wzrósł w przyszłym roku" - zaznaczył dyrektor finansowy.



Skorygowana marża EBITDA/ GMV Allegro w samym III kw. 2021 wyniosła 4,77 proc. spadając o 0,18 pp. rdr. Po 9 miesiącach br. sięgnęła 5,24 proc., co oznacza wzrost o 0,22 pp. rdr.



Dyrektor finansowy zakłada, że w przyszłym roku nakłady inwestycyjne grupy mogą wynieść 550-650 mln zł.



"Plan inwestycyjny na 2022 roku założony w prospekcie to 550-650 mln zł. To wydaje się obecnie dość realnym założeniem. Rozwijamy się coraz szybciej, m.in. instalujemy automaty paczkowe, mamy ich już ponad 600, a w planach na przyszły rok chcemy dojść co najmniej do 3,000" - powiedział.



Nakłady inwestycyjne grupy w tym roku mają wynieść 475-525 mln zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Allegro - finansowanie przejęcia Mall Group

Allegro planuje pozyskać ok. 200 mln euro finansowania jeszcze w 2021 roku lub na początku 2022 roku - poinformował Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki. Dodał, że jednym z rozważanych wariantów jest emisja obligacji złotowych.

"Emisja akcji dojdzie do skutku nie wcześniej niż w momencie zamknięcia transakcji. Jeśli chodzi o pozyskanie około 200 mln euro finansowania, to jeszcze nie mogę przekazać konkretów, ale może to nastąpić jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego roku. Jednym z rozważanych wariantów jest emisja obligacji złotowych" - powiedział dyrektor finansowy.



Allegro poinformowało w ubiegłym tygodniu, że ma umowę przejęcia 100 proc. udziałów w Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o. od PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro. Transakcja zostanie sfinansowana w ok. 53,7 proc. środkami pieniężnymi i nowym długiem, oraz w ok. 46,3 proc. akcjami lub środkami pieniężnymi.



Allegro podało wówczas, że przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14 proc. i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.



"W momencie, gdy transakcja dojdzie do skutku, planujemy więcej powiedzieć o wspólnej pracy i harmonogramie integracji, ale mamy jeszcze 5-6 miesięcy do tego momentu. W międzyczasie mamy bardzo ważny dla branży czwarty kwartał. Proces integracji z nowym podmiotem zajmie nam około dwóch lat, ale to jest założenie konserwatywne, czyli to najdłuższe" - powiedział Eastick.

Allegro - konkurencja Amazona i Aliexpress

Pytany o ostatnie działania konkurencji, czyli wprowadzenie w połowie października oferty Prime Amazon w Polsce lub bezpłatne dostawy bez minimalnego zamówienia zapowiedziane przez Aliexpress odpowiedział:



"Konkurencja na polskim rynku dla klientów jest bardzo dobra. Nie boimy się jej. Mamy najlepszą ofertę i ceny. Ostatnio umocniliśmy naszą ofertę głównie w ramach Smart!, gdzie darmowa dostawa jest dostępna przy zakupach za 40 zł"



Allegro obniżyło na początku listopada cenę Allegro Smart! do 39 zł za roczny pakiet z 49 zł wcześniej. Promocja obowiązuje od 2 listopada do 23 grudnia 2021 roku.