Po informacji o wyjściu Shopee z Polski giełdowy kurs Allegro wystrzelił. Ale czy tylko gigant rynku e-commerce na tym skorzysta? Co słychać u innych graczy - Allegro, Amazon, Aliexpress, eBay, Erli.pl i Wszystko.pl?

Allegro, Amazon, Aliexpress, eBay, Erli.pl i Wszystko.pl rozwijają się w Polsce; fot. unsplash.com

Kto skorzysta na wyjściu Shopee?

Shopee było drugim marketplace w Polsce pod względem liczby użytkowników. Podobnie jak Aliexpress miało 10 mln użytkowników, w porównaniu do 8-9 mln w Amazon i wobec około 20 mln w Allegro.

Jak podkreślają analitycy, Allegro w naturalny sposób przejmie znaczną część wartości transakcji (GMV) od lokalnych sprzedawców, którzy stanowili większość sprzedaży Shopee, natomiast sprzedaż zagraniczną przejmą prawdopodobnie w większym stopniu Amazon i AliExpress. Sle czy tylko?

Liczba użytkowników Allegro, Aliexpress, Shopee i Amazon

Liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro spadła w grudniu 2022 roku do 19.395.774 z 21.048.822 listopadzie - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

W tym okresie liczba użytkowników aliexpress.com i aplikacji Aliexpress spadła do 9.255.546 z 10.540.044 w listopadzie.



W grudniu liczba użytkowników Shopee (strona www plus aplikacja) spadła do 9.060.498 z 10.884.618 w listopadzie.



W grudniu 2022 roku liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski, aplikacja Zakupy na Amazon) spadła do 8.447. 490 z 9.123.192 w listopadzie.

Allegro - lider e-commerce

Allegro to lokalny marketplace działający od ponad 20 lat. Zajmuje silną pozycję lidera w handlu elektronicznym z 39 proc. wartości sprzedaży w 2021 roku.

Jest dobrze znany i cieszy się zaufaniem wśród klientów, dlatego ciężko go zdeklasować przez międzynarodowych graczy. Sukces Allegro może wynikać przede wszystkim z doskonałego zrozumienia i dostosowywania się do potrzeb użytkowników.

Wśród ułatwień dla użytkowników można wymienić system darmowych dostaw "Allegro Smart", czy odznaczenia “supercena”, co ułatwia kupującym znalezienie najbardziej korzystnej oferty.

Są też niekorzystne doniesienia o spółce. 29 grudnia 2022 r. prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał dwie decyzje, w których nałożył łącznie ponad 210 mln zł kar na spółkę Allegro.

Pierwsza z decyzji dotyczy złamania reguł konkurencji. Przedsiębiorca w niedozwolony sposób wykorzystywał pozycję rynkową, faworyzując własny sklep internetowy kosztem konkurencyjnych sprzedawców na platformie allegro.pl.

Drugie rozstrzygnięcie dotyczy ochrony konsumentów i bezprawnego przyznania sobie przez spółkę możliwości zmiany regulaminów, m.in. dotyczących usługi Smart.

Prezes UOKiK analizował praktyki Allegro zarówno pod kątem ochrony konkurencji, jak i konsumentów. Czytaj: Allegro ukarane przez UOKiK na ponad 206 mln. "Nie zgadzamy się z decyzją"

Amazon inwestuje w Polsce

Amazon kontynuuje rozwój w Polsce inwestując od 2012 roku ponad 18,5 mld zł. Firma skupia się na kluczowych obszarach: rozwoju infrastruktury, tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy, działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju czy uruchamianiu nowych usług i produktów, w tym rozwiązań dla klientów Amazon.pl oraz sektora MŚP.

Jednocześnie, jak wskazuje Keystone, inwestycje Amazon w Polsce przekroczyły 20 mld zł wpływu do polskiego PKB.

Aliexpress stawia na logistykę

W styczniu 2022 roku w polskich miastach pojawiły się nowe urządzenia do odbioru paczek - należące do grupy Cainiao maszyny Aliexpress stanęły już m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu czy też Łodzi.

W grudniu serwis poinformował o rozpoczęciu współpracy z DHL Parcel. Klienci Aliexpress mogą już odebrać paczki w DHL POP (Punkty Obsługi Paczek) oraz w automatach POP Box.

eBay w miejsce Shopee?

Od jakiegoś czasu sił w Polsce bezskutecznie poszukuje eBay, który został całkowicie pokonany przez Allegro. W kwietniu 2022 roku platforma ogłosiła nowe otwarcie w Polsce i wprowadzenie funkcji automatycznego tłumaczenia ofert na język polski - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

- Zmiana języka implikuje również inne rzeczy. Polacy będą mieli teraz dostęp w swoim własnym języku do portfolio dużych sprzedawców m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, co ułatwi również kwestie logistyczne dla klientów - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paolo Levoni, Senior Director EU Cross Border Trade.

- W głównej mierze stawiamy na rozwój funkcjonalności aplikacji mobilnej, gdyż nasze analizy pokazały, że Polacy w większości kupują właśnie przy pomocy tego narzędzia. Jeżeli pojawi się taka potrzeba, nawiążemy współpracę z operatorami logistycznymi, rozszerzymy opcje płatności o kolejne systemy lub wzbogacimy programy lojalnościowe. (...) Celujemy w TOP3 największych platform e-commerce w Polsce" - powiedział Paolo Levoni.

Erli.pl chce skusić sprzedawców

Erli.pl to platforma stworzona w Polsce i uruchomiona w 2021 r. Jest przeznaczona zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Skupia handel nowymi, oryginalnymi towarami z takich kategorii, jak m.in.: dziecko, elektronika, uroda, sport oraz zdrowie.

14 września 2022 roku platforma Erli wystosowała komunikat, w którym zapewniła, że rusza z programem, którego głównym celem jest przyciągnięcie sprzedawców. To z kolei ma spowodować znaczący wzrost potencjalnych klientów. Wśród benefitów są m.in. prowizje - zdecydowanie niższe od tych oferowanych przez Allegro.

Erli.pl chce skusić sprzedających dostawami za pośrednictwem InPostu w niskich cenach, płatnościami PayU oraz wielomilionowymi bonusami na kampanie Google.

Wszystko o portalu wszystko.pl od Comarch

Od połowy grudnia 2022 roku działa marketplace Comarch, na którym zarejestrowani sprzedawcy mogą sprzedawać swoje produkty ponad 7 tysiącom pracowników Comarchu i członkom ich rodzin. Tak właśnie wygląda faza testów Wszystko.pl.

„Podążając za najnowszymi trendami w handlu internetowym i wykorzystując doświadczenie technologiczne COMARCH rozpoczynamy okres testowy platformy wszystko.pl” – informuje założyciel i prezes krakowskiego giganta IT prof. Janusz Filipiak.

1/2 Podążając za najnowszymi trendami w #ehandel i wykorzystując doświadczenie technologiczne #Comarch, rozpoczynamy okres testowy platformy https://t.co/tSMSgX7WXC

Od 14grudnia pracownicy @ComarchGroup i ich rodziny będą mogli rozpocząć #ezakupy

Wzmacniamy obecność #ecommerce pic.twitter.com/65SPJ9HgIT — Janusz Filipiak (@filipiak_janusz) December 13, 2022

Przed rokiem wiceprezes Zbigniew Rymarczyk przekonywał, że spółka jest gotowa zainwestować w przedsięwzięcie kilkadziesiąt milionów zł i zapowiadał, że celem jest rzucenie wyzwania takim graczom jak Allegro.

„Wszystko.pl dla małych, średnich i dużych firm będzie platformą e-commerce do prowadzenia działalności handlowej w internecie -zapowiadał przed rokiem - Chcemy wydać ogromne pieniądze na marketing, stać nas na to. Rzucamy wyzwanie takim firmom jak Allegro, chcemy zaryzykować, mamy gotówkę, możemy wydać na realizację naszych planów kilkadziesiąt milionów złotych - mówił.

