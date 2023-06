Blisko 60% badanych deklaruje, że chętnie skorzystałoby z rozwiązania agregującego różne aplikacje w jednym miejscu.

Allegro umożliwia to dzięki miniapkom - wśród nowych wdrożeń znaleźć można m.in. funkcjonalność do planowania zakupów cyklicznych czy czytnik cen.

Miniapki w aplikacji Allegro

Ponad 60% respondentów do pobrania aplikacji Allegro przekonała wygoda wynikająca z szybkiego dostępu do platformy. Nic więc dziwnego, że chętnie korzystają z nowych funkcji wdrażanych w ramach miniapek, dzięki którym mają jeszcze szybszy i łatwiejszy dostęp do szeregu dodatkowych funkcjonalności.

Wśród najnowszych wdrożeń znaleźć można miniapkę do planowania zakupów cyklicznych. Daje ona prosty dostęp do listy produktów regularnie pojawiających się w naszym koszyku, takich jak środki czystości, artykuły spożywcze czy kosmetyki. Korzystając z miniapki szybko przejdziemy do interesujących nas ofert i łatwo sprawdzimy cenę - funkcjonalność podpowiada bowiem nie tylko ulubione produkty, ale również znajduje je w najniższej cenie.

Czytnik cen na Allegro

W ostatnim czasie Allegro udostępniło również czytnik cen, który może pomóc w codziennych zakupach na wiele sposobów: pozwala bowiem nie tylko sprawdzić na Allegro cenę interesującego nas przedmiotu oraz porównać ją z tą oferowaną przez sklep stacjonarny, ale również łatwo znaleźć na platformie produkt, który wpadł nam w oko podczas wizyty w tradycyjnym sklepie. Po wejściu w miniaplikację wystarczy jedno kliknięcie, aby zeskanować produkt i znaleźć go na Allegro. Proste porównanie dostępności i przede wszystkim ceny produktu pozwala bez wysiłku wybrać najatrakcyjniejszą ofertę.

Miniapki, które są dostępne w naszej aplikacji, mają pomóc użytkownikom w codziennych zakupach, znacząco upraszczając procesy takie jak wyszukiwanie produktu czy porównywanie cen. Stale pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami i rozwojem tych już dostępnych. Tutaj znakomitym przykładem mogą być “zakupy cykliczne” - chcemy dać użytkownikom jeszcze szybszy dostęp do list najpopularniejszych produktów, korzystając nie tylko z historii ich zakupów, ale również trendów szerzej widocznych na naszej platformie. Tam, gdzie widzimy potencjalne punkty styku, chętnie łączymy zakupy online z tymi stacjonarnymi, czego przykładem jest nie tylko wspomniany czytnik cen, ale również rozwiązanie do przechowywania kart lojalnościowych - mówi Konrad Synoradzki, Senior Manager w Allegro.

Przechowywanie kart lojalnościowych w aplikacji Allegro

Najbardziej wyczekiwanym rozwiązaniem w aplikacji Allegro była możliwość przechowywania kart lojalnościowych - ponad 40% badanych wskazało to jako jedną z najbardziej pożądanych funkcjonalności. Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez SW Research dla Allegro, aż 86% Polaków uczestniczy w programach lojalnościowych. A to, co najczęściej zniechęca ich do zostania tak zwanym "klubowiczem", to konieczność instalowania zbyt wielu aplikacji. Już co piąta osoba uważa, że posiada ich zbyt wiele, za to 9% chętnie miałoby ich jeszcze więcej, lecz nie może sobie na to pozwolić, najczęściej z powodu zbytniego obciążenia pamięci smartfona. Nic więc dziwnego, że ponad połowa respondentów deklaruje, że chętnie skorzystałaby z możliwości agregacji różnych kart lojalnościowych w jednym miejscu, a blisko 60% pytanych stwierdziło, że byliby zainteresowani możliwością agregacji różnych funkcjonalności.

Allegro, udostępniając swoim użytkownikom kolejne miniapki, kontynuuje swoje zaangażowanie w dostarczanie innowacji i ułatwianie procesu zakupów online. Aplikacja Allegro jest dostępna do pobrania na systemy Android oraz iOS.

