Allegro chce wejść na giełdę w październiku

"Oferta publiczna i debiut na warszawskiej giełdzie Allegro planowane są na październik tego roku" - powiedziała osoba zbliżona do procesu.

Dodała, że do inwestorów indywidualnych trafić ma kilka procent oferowanych akcji, pozostałe zaoferowane będą inwestorom instytucjonalnym.

Akcje oferowane będą przez BM PKO BP, Santander DM oraz prawdopodobnie BM Pekao.

Właściciele platformy handlu elektronicznego oraz sama spółka nie udzieliły PAP Biznes komentarza w sprawie oferty publicznej.

Od końca 2016 roku Allegro należy do funduszy private equity. Po 45 proc. akcji mają Cinven i Permira, pozostałe 10 proc. należy do Mid Europa Partners. Naspers sprzedał cztery lata temu serwis Allegro i Ceneo za 3,25 mld USD.

Według nieoficjalnych medialnych informacji wartość oferty publicznej Allegro może wynieść 2,3-3 mld USD. W efekcie wycena całej spółki sięgnęłaby wówczas ok. 11 mld USD.

"Przy tych założeniach Allegro byłoby największym IPO w historii GPW i chyba też największym w 2020 w Europie, a spółka przerosłaby kapitalizacją CD Projekt" - ocenia Łukasz Wachełko, analityk Wood&Co.

"Wskaźniki wyceny spółek porównywalnych implikują takie poziomy. Więc te założenia są realne, ale to rynek je zweryfikuje" - dodał.

Kapitalizacja CD Projektu na GPW wynosi obecnie 40,2 mld zł.

Ubiegłoroczne przychody Allegro zwiększyły się o 31 proc. do 2,39 mld zł. Zysk netto spółki wzrósł o 73 proc. do 399 mln zł w 2019 roku, a EBITDA zwiększyła się o 18 proc. do 1,21 mld zł.

Allegro .pl jest największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ma ponad 21 mln zarejestrowanych klientów.

Łącznie zespół Allegro liczy ok. 2.000 pracowników, zatrudnionych w 5 miastach w całej Polsce.