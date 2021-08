Allegro: Damian Zapłata zrezygnował z funkcjo członka zarządu

Damian Zapłata zrezygnował ze skutkiem natychmiastowym ze stanowiska członka zarządu Allegro. pl i funkcji Chief Commercial Officer. Tymczasowo zastąpi go Aleksandra Sroka-Krzyżak, która obecnie pełni rolę Chief of Staff / Head of Strategy.

Autor: PAP

Data: 27-08-2021, 10:24

Damian Zapłata nie jest już członkiem zarządu Allegro; fot. shutterstock.com

Allegro. eu podało, że w swojej rezygnacji Damian Zapłata podkreślił, że prawie rok po zakończonej sukcesem pierwszej ofercie publicznej spółki, uznał, że spełnił swoją misję w Allegro.pl i jest to odpowiedni moment na ustąpienie ze stanowiska i podjęcie nowych wyzwań zawodowych.