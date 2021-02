Allegro dzięki uruchomieniu B2B chce znacząco zwiększyć liczbę firm kupujących na platformie

"W 2020 roku co druga z 2,3 mln polskich firm dokonała zakupu przez Allegro, co miesiąc co czwarta polska firma robi u nas zakupy. To jest spora grupa firm, które średnio miesięcznie wydają na naszej platformie blisko 900 zł. Rynek zakupów firmowych e-commerce w Polsce jest spory i według badań Izby Gospodarki Elektronicznej wyniósł ponad 340 mld zł w 2020 roku. Te dwa czynniki skłoniły nas do stworzenia dedykowanej dla firm platformy Allegro Biznes, która zostanie uruchomiona w pierwszej połowie lutego" - powiedziała PAP Biznes Brzezińska.



"Mamy różne scenariusze rozwoju platformy, a naszym priorytetem jest zwiększenie zakupów firmowych, włączając w to specjalistyczne wyposażenia, czy też urządzenia dla różnych branż. Klienci biznesowi szukają bardzo dobrych warunków przeprowadzenia transakcji. Bylibyśmy zadowoleni, gdyby udało nam się znacząco zwiększyć liczbę firm, które co miesiąc dokonują zakupów na Allegro. Na pewno jest to bardzo perspektywiczny segment" - dodała.



Na pytanie PAP Biznes czy platforma B2B jest odpowiedzią na zapowiadane mocniejsze wejście Amazona do Polski dyrektor odpowiedziała: "Amazon jest w Polsce obecny od kilku lat, my inwestujemy w Polsce od 20 lat. Uruchomienie B2B to jest kolejny krok rozwoju, który mieliśmy wcześniej zaplanowany, podobnie jak inne rozwiązania, np. Allegro Pay. Rok 2020 przyspieszył istniejące już wcześniej trendy i widzimy dynamiczny wzrost rynku e-commerce, również w segmencie zakupów firmowych".



"Amazon ma platformę dla biznesu, ale my koncentrujemy się na polskim konsumencie i rozwiązaniach, jakie chce on widzieć na naszej platformie. Stawiamy na rozwój ponad 120 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, które sprzedają już u nas. Myślimy również o uruchomieniu Allegro Smart! dla biznesu, czyli abonamentów dających możliwość darmowych przesyłek. O szczegółach poinformujemy w drugim kwartale bieżącego roku" - dodała.



Brzezińska wyjaśniła, że każdy, kto ma konto firmowe na Allegro, po wejściu na platformę będzie przekierowywany na stronę Allegro Biznes. Znajdzie tam ok. 120 mln ofert z cennikami netto wystawionych od ok. 100 tys. sprzedających.



Według niej korzyścią dla kupujących będą hurtowe ceny, gdzie zniżki mogą dochodzić do 55 proc. i rabaty na duże zamówienia, które mogą sięgać 30 proc. Dodatkowo oferta obejmie, czego nie ma obecnie na platformie "konsumenckiej" Allegro, odroczone płatności do 60 dni, po pozytywnej weryfikacji na platformie. Standard na rynku to odroczona płatność do 30 dni.



Z kolei sprzedający dostaną od razu zapłatę za swój towar, kosztem faktoringu na poziomie 0,5 proc. wobec rynkowych stawek rozpoczynających się zwykle od 3 proc. dla MSP. Dla nowych sprzedających Allegro Biznes przewiduje brak prowizji do 8 miesięcy.



Na „konsumenckim” Allegro obecnie jest 200 mln ofert i ponad 120 tys. sprzedających. Co miesiąc odwiedza platformę średnio 20 mln kupujących. Program lojalnościowy Allegro Smart po zapłacie rocznego lub miesięcznego abonamentu umożliwia darmowe przesyłki z Allegro. Obecnie korzysta z niego ponad 2 mln klientów.



Spółka zapowiedziała w bieżącym roku uruchomienie nowego centrum logistycznego pod Warszawą, w którym do końca 2022 roku pracować ma 1.200 osób.



"Jeszcze w 2021 roku Allegro planuje uruchomienie nowej usługi logistycznej dla firm prowadzących sprzedaż na Allegro. Ułatwi to przedsiębiorcom wzrost ich biznesu - nie będą musieli inwestować w magazyny i ich wyposażenie. Usługa obejmie kompleksową obsługę zamówień m.in. przechowywanie towarów oraz pakowanie i nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów" - powiedziała Brzezińska.



Allegro w A2 Warsaw Park wynajęło magazyn o powierzchni 36.500 m kw., z czego 35.100 m kw. zostanie przeznaczonych na obsługę zamówień, a niemal 2.800 m kw. zajmą biura i przestrzeń wypoczynku. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna magazynu z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65.300 m kw.



Tydzień temu Amazon poinformował o rozpoczęciu prac nad uruchomieniem serwisu Amazon. pl. Firma podała wówczas, że przedsiębiorcy, planujący sprzedaż za pośrednictwem Amazon w Polsce oraz globalnie, mogą rejestrować swoje konta po polsku w ramach przygotowań do premiery serwisu.