Allegro i Amazon z mniejszą liczbą użytkowników. Aliexpress rośnie

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła w styczniu 2022 r. do 21.751.578 z 21.867.084 w grudniu 2021 roku - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska.

Autor: PAP Biznes

Data: 15-02-2022, 17:08

E-commerce walczy o użytkowników; fot. unsplash

Aliexpress: Użytkownicy

W styczniu 2022 roku liczba użytkowników aliexpress. com i aplikacji Aliexpress wzrosła do 12.358.494 z 12.000.960 w grudniu 2021 r.



Amazon: Użytkownicy

W tym okresie liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski) spadła do 6.456.510 z 7.328.718 w grudniu.



W połowie października ubr. Amazon wprowadził w Polsce ofertę Prime.



Liczba użytkowników Amazon Prime Video w Polsce spadła w styczniu 2022 roku do 2.093.688 z 2.349.000 grudniu 2021 roku.