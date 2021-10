Allegro kupuje firmę kurierską. Będzie rozwijać dostawy tego samego dnia

Allegro przejmuje X-press Couriers, firmę kurierską realizującą dostawy tego samego dnia.

Autor: PAP Biznes

Data: 09-10-2021, 09:24

Allegro przejmuje firmę kurierską; fot. shutterstock.com

X-press Couriers to jeden z partnerów logistycznych Allegro. Celem akwizycji jest dalszy rozwój dostawy tego samego dnia.



"Lokalny dostawca usług kurierskich uzupełni ofertę usług One Fulfillment by Allegro oraz zapewni wsparcie w rozwoju sieci własnych automatów paczkowych, co pozwoli na jeszcze szybsze dostawy w największych polskich miastach" - podało Allegro.

Allegro - dostawy tego samego dnia

"Już kilka milionów ofert na naszej platformie jest objętych opcją dostawy nawet tego samego dnia. Nasi klienci coraz chętniej korzystają z tej usługi jako alternatywy dla zakupów offline. Zauważyliśmy również, że dodanie jej do ofert przekłada się na dodatkową sprzedaż dla naszych sprzedawców" – powiedział, cytowany w komunikacie, Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro.

"Spodziewamy się, że zwiększenie skali usługi i rozszerzanie jej na kolejne duże miasta - w połączeniu z naszymi projektami One Fulfillment oraz własnymi automatami paczkowymi - wpłynie pozytywnie na doświadczenie klientów oraz pozwoli nam marginalnym kosztem oferować dostawy dla naszych klientów" - dodał.



Allegro od dwóch lat współpracuje z firmą X-press Couriers, która oferuje dostawy tego samego dnia w 9 największych aglomeracjach w Polsce oraz pomiędzy nimi.