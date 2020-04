Allegro Lokalnie wspiera lokalnych przedsiębiorców

Premier: od 20 kwietnia przystępujemy do etapu stopniowego zdejmowania obostrzeń, także w sklepach

Nowy model sprzedaży pozwoli zapewnić wygodę i bezpieczeństwo zakupów lokalnym sprzedawcom i klientom, dzięki szybkim płatnościom online i różnym metodom dostawy (w tym: kurierem, z dostawą niewymagającą kontaktu lub z odbiorem osobistym).

Od kiedy obowiązują obecne ograniczenia, wiele lokalnych firm, często prowadzonych przez właścicieli lub rodzinę, takich jak kwiaciarnie, piekarnie czy sklepy spożywcze, musiało zostać zamkniętych. Klienci zaczęli szukać kontaktu ze swoimi ulubionymi lokalnymi sprzedawcami w mediach społecznościowych i próbują organizować lokalne dostawy. Właściciele lokalnych biznesów również starają się ponownie stanąć na nogi i dotrzeć do klientów. Jednak bez odpowiedniej infrastruktury właściwie niemożliwe jest zaproponowanie alternatywy np. dla lokalnych targowisk, a jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa przy zakupach przez Internet.

Od 16 kwietnia do 31 maja „Lokalny ryneczek” utworzony w Allegro Lokalnie pozwoli właścicielom lokalnych firm wznowić sprzedaż online za darmo i dotrzeć do klientów z ich okolicy, a nawet z całego kraju. Jedynym warunkiem jest to, że muszą sprzedawać produkty pierwszej potrzeby.

- W obliczu obecnej pandemii wspieramy sprzedawców i nowe firmy, zwłaszcza z sektora MŚP, które chcą zmienić sposób funkcjonowania i przestawić się na handel przez Internet. Do tej pory przeznaczyliśmy 16 mln zł na pakiet wsparcia dla sprzedawców i wciąż szukamy nowych sposobów niesienia pomocy– mówi Damian Zapłata, członek zarządu Allegro.

- Zauważyliśmy, że najmniejsze lokalne firmy, często prowadzone przez ich właścicieli, potrzebują jeszcze łatwiejszego sposobu na rozpoczęcie handlu przez Internet. Dlatego postanowiliśmy dać im możliwość wystawiania produktów na Allegro Lokalnie, które do tej pory było zarezerwowane wyłącznie dla osób prywatnych. W ten sposób mogą wystawić swoje produkty w ciągu kilku minut i natychmiast dotrzeć do nowych klientów, oferując metody płatności i dostawy, które zapewnią bezpieczeństwo zakupów - dodaje.

„Lokalny ryneczek” na Allegro Lokalnie tworzy kilka kategorii produktów, które są niezbędne Polakom w życiu codziennym podczas izolacji. Są to żywność, produkty higieny osobistej, kosmetyki, produkty dla zwierząt i rośliny. Allegro Lokalnie umożliwia sprzedawcom oferowanie bezpiecznych płatności online i różnych metod dostawy, dzięki czemu mogą bezpiecznie wysyłać produkty, unikając kontaktu z innymi. Dostępna jest również możliwość odbioru osobistego i dostawa od drzwi do drzwi, a sprzedawcy są informowani o tym, w jaki sposób zorganizować to bezpiecznie i odpowiedzialnie. Podobnie jak całe Allegro Lokalnie, te transakcje również objęte są Programem Ochrony Kupujących. Sprzedawcy nie muszą się dodatkowo rejestrować – wystarczy ich konto na Allegro. Dzięki temu programowi klienci otrzymają jeszcze szerszy wybór produktów, które będą mogli kupić od lokalnych sprzedawców bez konieczności wychodzenia z domu.