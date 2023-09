Klienci Allegro będą mogli wybrać Mini Przesyłkę za jedynie 3,99 złotych. Jest jednak warunek.

Allegro Mini Przesyłka: Co to?

Poczta Polska rozszerza współpracę z Allegro wprowadzając do oferty nowy produkt – Allegro Mini Przesyłkę. Z nowej usługi, zawierającej małe i niedrogie produkty, mogą korzystać wyłącznie osoby zamawiające i wysyłające przez Allegro.

Allegro Mini Przesyłka to odpowiedź na potrzeby klientów biznesowych i indywidualnych, którzy nadają drobne przesyłki i oczekują bardzo konkurencyjnej ceny oraz możliwości wygodnego sposobu wysyłki i odbioru. Nadanie paczki o wymiarach 32,5 cm x 23 cm x 2 cm i wadze do 500 g to koszt w wysokości 3,99 zł. To oferta stała, a nie czasowa promocja.

Allegro Mini Przesyłki można nadawać wyłącznie przez narzędzie Wysyłam z Allegro lub poprzez integrację zewnętrznych narzędzi z API Wysyłam z Allegro, a następnie przekazać w placówkach pocztowych, wcześniej naklejając na nie samodzielnie wygenerowaną i wydrukowaną etykietę. Adresaci odbiorą swoje przesyłki, w dogodnym dla siebie czasie, ze swoich skrzynek pocztowych.

Atutem usługi będzie możliwość śledzenia statusu przesyłki. Informacje na jakim etapie doręczenia znajduje się przesyłka, można będzie uzyskać na pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej lub platformy Allegro.

Allegro to najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i jedna z największych firm e-Commerce pochodzących z Europy. Platforma odnotowuje ponad 22 miliony wizyt miesięcznie i ma ponad 14 milionów aktywnych kupujących a 86% użytkowników podaje Allegro jako ulubione miejsce zakupów w sieci. W ramach serwisu użytkownicy mogą skorzystać z ponad 290 milionów ofert!

Na platformie Allegro, klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać przede wszystkim z usługi kurierskiej Pocztex w trzech odsłonach Allegro Kurier Pocztex, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex, Allegro Automat Pocztex. Usługi kurierskie dostępne na platformie zakupowej to możliwość elastycznego doboru formy i miejsca odbioru przesyłek na terenie całego kraju. W ramach oferty klienci mogą wybrać wygodne dostawy do drzwi lub skorzystać z sieci blisko 17 000 i punktów odbioru. W chwili obecnej Poczta Polska stawia na rozwój sieci automatów paczkowych w ramach serwisu Pocztex AUTOMAT, dzięki którym odbiór, wysyłka czy zwrot zakupów online stanie się jeszcze łatwiejszy.

Spółka rozwija także zaplecze logistyczne, niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usług paczkowych. Montuje m.in. nowoczesne maszyny do sortowania przesyłek (Wrocław, Lublin, Lisi Ogon k. Bydgoszczy i nowa sortownia Warszawa II budowana w Radzyminie k. Warszawy). W perspektywie najbliższych lat umożliwi to Spółce realizację celów, stanowiących jeden z filarów strategii, w tym dalszy rozwój perspektywicznych usług kurierskich i paczkowych, e-commerce i logistycznych.

