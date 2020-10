Allegro - największy debiut w historii warszawskiej giełdy. Cena akcji w debiucie 65 zł wobec 43 zł w ofercie

Jaka była odwiedzalność galerii handlowych we wrześniu?

Do obrotu trafiło 1,023 mld akcji spółki Allegro, a przy cenie debiutu 65 złotych za akcję kapitalizacja spółki sięgnęła 66,5 mld złotych. Akcje zwykłe spółki są oznaczone symbolem ALE. Pracownicy otrzymają jednorazową premię w formie 233 Akcji o wartości 10 019 PLN, do których uprawnienia nabędą po 360 dniach licząc od dzisiaj.

Debiut Allegro na GPW fot. portalspozywczy.pl

Akcje Allegro.eu(„Allegro”, a wraz ze spółkami zależnymi: „Grupa”) – platformy handlowej numer 1 i najbardziej rozpoznawalnej marki e-commerce w Polsce, liczącej ponad 12,3 mln aktywnych kupujących i ponad 117 tys. sprzedawców na dzień 30 czerwca 2020 r. – weszły w poniedziałek , 12 października do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co jest zwieńczeniem największej oferty publicznej w historii Polski.

- Zakończyliśmy ofertę publiczną i rozpoczynamy kolejny etap rozwoju Allegro już jako spółka giełdowa. Nasz niesamowity zespół jest gotowy na to wyzwanie i dalszą realizację naszych ambitnych planów w zakresie udoskonalania naszej platformy, aby uczynić ją jeszcze lepszym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia działalności – komentuje debiut giełdowy, prezes zarządu Allegro François Nuyts.

- Zaangażowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w ciągu ostatnich tygodni było dla nas bardzo budujące. Chciałbym podziękować każdemu z nich za nawiązane relacje i serdecznie powitać tych, którzy zdecydowali się zostać akcjonariuszami Allegro. Szczególnie cieszy mnie, że dziś pracownicy Allegro również stają się współwłaścicielami firmy, co pozwoli im uczestniczyć w przyszłym sukcesie, który wspólnie tworzymy – dodaje.

Podsumowanie Oferty

· Cena Ofertowa została ustalona na 43 PLN za Akcję, a wynikająca z niej początkowa kapitalizacja rynkowa Spółki to 44 mld PLN.

· Oferta obejmowała emisję 23 255 814 Nowych Akcji Sprzedawanych, z której Spółka pozyskała wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż 190 293 225 Istniejących Akcji Sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.