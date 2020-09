Allegro, OLX i Rossmann w czołówce marek e-commerce na polskim rynku (badanie)

- Pandemia spowodowała, że rynek e-commerce zaczął się bardzo szybko rozwijać, można powiedzieć, że w trzy miesiące skoczyliśmy o trzy lata do przodu. Wcześniej tylko nieliczne sieci naprawdę poważnie traktowały kanał online – dziś jest to już koniecznością. Zapowiadane wejście firmy Amazon do Polski niewątpliwie spowoduje dalsze zmiany na rynku - mówi Agnieszka Górnicka, prezes firmy badawczej Inquiry.

Marki sklepów internetowych w Polsce monitorowane są w badaniu YouGov BrandIndex przez firmę Inquiry. Oto ranking TOP10 marek e-commerce na polskim rynku.

Najważniejszą marką w handlu internetowym w Polsce jest Allegro – ponad połowa internautów w Polsce korzystała w z tego serwisu przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca. Bardzo wysoki jest też wskaźnik zadowolenia dla tej marki, co stawia Allegro w absolutnej czołówce wszystkich marek handlowych, monitorowanych w badaniu YouGov BrandIndex – nie tylko e-commerce. W handlu stacjonarnym tak duży zasięg mają tylko największe sieci spożywcze i drogeryjne.

Jeśli chodzi o liczbę klientów, kolejna marka w polskim internecie, OLX (należąca także do grupy Allegro), jest na dalekim drugim miejscu – tylko 13% respondentów korzystało z tego serwisu co w tym samym okresie.

Podium zamyka niemal równie popularny sklep rossmann.pl. W grupie TOP10 znalazły się ponadto Aliexpress, empik.com, lidl-sklep.pl, mediaexpert.pl, Zalando, castorama.pl i mediamarkt.pl, jednak żadna z tym marek nie przekroczyła progu 10%. Warto zwrócić uwagę, że w grupie TOP10 nie ma firmy Amazon, która dopiero wchodzi na polski rynek.

- Ciekawie przedstawia się także ranking satysfakcji. Uwagę zwraca między innymi bardzo wysoka pozycja sklepu internetowego empik.com. Wśród TOP10 marek o najwyższym wskaźniku satysfakcji znalazły się także decathlon.pl i eobuwie.pl, które mimo mniejszej ilości klientów robiących zakupy w ciągu ostatniego miesiąca cieszą się dużym uznaniem - mówi Agnieszka Górnicka.