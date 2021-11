Allegro przejmuje platformę Mall Group

135 tys. sprzedawców z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, korzystających z usług nowo powstałej grupy, skorzysta z możliwości wystawienia oferty na jednej platformie i sprzedawania w całym regionie.

Allegro przejmuje platformę Mall Group, fot. shutterstock

Allegro wzmacnia pozycję

Jednocześnie sprzedający uzyskają szerszy dostęp do rynku detalicznego (TAM) o wartości 1,14 bln PLN, liczącego 70 mln konsumentów. Zespół po połączeniu będzie liczyć około 7.200 osób.

Planowane połączenie z Mall Group i WE|DO wzmocni pozycję Allegro jako wiodącej platformy e-commerce dla kupujących i sprzedających w regionie.

Transakcja będzie ważnym krokiem dla Allegro w realizacji strategii ekspansji międzynarodowej, która w przyszłości pozwoli grupie łączących się niebawem spółek zwiększyć tempo rozwoju w Europie.

Transakcja podlega standardowym procedurom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru. Jej finalizacja jest planowana na pierwsze półrocze 2022 roku.

Allegro: w jednym miejscu dostęp do popularnych marek

Allegro, platforma zakupowa w Polsce i jeden z 10 największych portali e-commerce na świecie przejmuje 100% udziałów w Mall Group oraz WE|DO CZ od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartej na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.

Przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14% i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.

