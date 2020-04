Allegro przekazało 2 mln zł dla WOŚP na zakup respiratorów dla szpitali, rusza ze zbiórką charytatywną

- Urządzenia, które dzięki współpracy WOŚP i Allegro trafią do polskich szpitali to wszechstronne respiratory do intensywnej terapii, przeznaczone do wentylacji dorosłych i dzieci. Każdy z nich wyposażony jest w specjalną stację dokującą zawierającą wbudowany zasilacz, uchwyt na butle tlenową i funkcję wezwania personelu medycznego – informuje Allegro.

Wystartowała też charytatywna zbiórka organizowana przez Allegro, która pozwoli na dalsze wsparcie Funduszu i zakup kolejnego sprzętu i wyposażenia medycznego niezbędnego w ratowaniu życia i zdrowia Polaków.

Firma przekazała również polskim szpitalom środki ochrony osobistej: maseczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji o wartości 1 mln złotych oraz dostarczyła 5 ton świeżych owoców. Trafią do szpitali w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Krakowie oraz ratowników medycznych z Gorzowa Wielkopolskiego.

Potrzeby są nadal ogromne, dlatego Allegro organizuje także inne formy pomocy, w które mogą angażować się Polacy.

- Walka ze skutkami pandemii koronawirusa jest naszym wspólnym obowiązkiem. Szukamy każdego możliwego sposobu, żeby wykorzystać możliwości Allegro do wsparcia tych działań – mówi Francois Nuyts, prezes Allegro

- Przekazaliśmy 2 miliony złotych darowizny dla Fundacji WOŚP na zakup respiratorów i uruchomiliśmy zbiórkę charytatywną w naszym serwisie na dalszy zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla polskich szpitali. Zapraszamy wszystkich Polaków, którzy chcieliby włączyć się w tę akcję, bo już nie raz udowodnili jak wielką mają chęć pomocy. Wiemy, że dzięki doświadczeniu naszego partnera społecznego pieniądze te zostaną wykorzystane jak najlepiej – dodaje.

Na stronie Allegro można wesprzeć zbiórkę charytatywną oraz dowiedzieć się o innych działaniach podjętych w walce z koronawirusem. Dostępne są wirtualne cegiełki o różnych nominałach, od symbolicznych 5zł, aż do 100zł, żeby każdy mógł dopasować wysokość wpłaty do swoich możliwości. Potrzeby są duże i pilne, dlatego tym razem Allegro zrezygnowało z pomocy w formie sprzedaży przedmiotów na rzecz akcji. Zebrane środki zasilą Fundusz Interwencyjny powołany przez WOŚP, z którego finansowany jest zakup sprzętu medycznego dla szpitali.