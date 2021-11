Allegro: przychody za III kw. wyższe o 1/3

W III kwartale przychody Allegro zwiększyły się o 1/3 do 1,23 mld zł. Zysk netto wyniósł 324,4 mln zł, wobec 131,7 mln zł straty przed rokiem.

Allegro podało wyniki kwartalne; fot. shutterstock.com

Kwartalne wyniki Allegro

EBITDA Allegro wzrosła o 61 proc. do 457,1 mln zł, wobec oczekiwanych przez analityków 486,3 mln zł..

Wartość sprzedaży brutto (GMV), czyli ogółem towarów sprzedanych na Allegro, wzrosła w III kwartale o 19,9 proc. r/r do 9,9 mld zł.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła o 5,6 proc. r/r do 13,3 mln i o 0,8 proc. kw/kw, co oznacza powrót do kwartalnych wzrostów.

Po trzech kwartałach przychody wynoszą 3,75 mld zł (+40 proc.), EBITDA 1,53 mld zł (+42,7 proc.), a zysk netto 889,9 mln zł (+463 proc.).

– W tym kwartale porównujemy okresy bez lockdownu zarówno w bieżącym, jak i w ubiegłym roku. Cieszę się, że także w takich warunkach nie tylko odnotowaliśmy dobre wyniki finansowe, ale pokazujemy znaczne postępy w rozwoju naszej działalności - mówi Nuyts, prezes Allegro.

Cyfrowa rewolucja a rozwój e-commerce

Marija Milasevic, Senior Consultant w Euromonitor International, przyznaje, że rewolucja cyfrowa zmieniała handel detaliczny przez ostatnią dekadę, prowadząc do powstania nowych modeli biznesowych, ekosystemów handlowych i nowych możliwości dotarcia i zaangażowania konsumentów.

- Pandemia COVID-19 przyspieszyła przejście na e-commerce, ponieważ konsumenci, nie mając dostępu do produktów w sklepach, zaczęli korzystać z kanałów cyfrowych. Allegro jako wiodący gracz na polskim rynku handlu detalicznego umocniło swoją pozycję w kraju - z 32% udziałów w wartości rynku e-commerce w 2019 roku (rok przed pandemią), do 40% w 2021 roku, na podstawie wstępnych danych Euromonitor International. W ciągu ostatnich dwóch lat Allegro ponad dwukrotnie zwiększyło swoją sprzedaż w Polsce. Spółka zajmuje nie tylko pozycję lidera wśród e-commerce w Polsce, ale jest również drugim po Biedronce (należącej do Jeronimo Martins Polska SA) detalistą w kraju - komentuje ekspertka.

- Allegro inwestuje w badania konsumenckie, aby zrozumieć, co i kiedy preferuje obecny konsument oraz szybko reaguje na zmieniające się warunki rynkowe. Spółka oferuje niezwykle szeroki asortyment - od produktów popularnych po unikatowe i niszowe, których nie można dostać w sklepach offline i trudno znaleźć na innych stronach internetowych - dodaje.

Jak podkreśla, po udanym IPO w październiku 2020 roku, Allegro kontynuuje aktywną ekspansję. Allegro przejęło Mall Group, wiodącego gracza e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.