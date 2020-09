Allegro przyspiesza terminy dostaw

Unilever przejdzie na całkowicie odnawialne, pochodzące z recyklingu źródła węgla. Zainwestuje w to 1 mld euro

- Wprowadzamy kolejne usprawnienie zakupów na Allegro. Teraz klienci mogą zobaczyć przewidywany czas dostawy i łatwo wybrać te oferty, które dotrą szybko. Obecnie na Allegro jest około 66 mln ofert, które mogą dotrzeć w 1-2 dni. W takim czasie dostarczanych jest już prawie 80% zamówień. Dzięki tej innowacji możemy zaoferować naszym klientom doświadczenie zakupowe na światowym poziomie – mówi Francois Nuyts, prezes Allegro.

- Szybkość i przewidywalność, w połączeniu z darmowymi dostawami z Allegro Smart! i naszą szeroką siecią punktów odbioru pomagają nam zwiększać satysfakcję i zaangażowanie klientów. Przewidywany i szybki czas dostawy jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność ofert sprzedawców na Allegro, a tym samym ich sprzedaż – dodaje.

Według branżowego raportu "E-commerce w Polsce 2020" firmy Gemius blisko dla blisko 30% Polaków ważne jest, żeby e-zakupy miały krótki czas dostawy. Z kolei z badań wśród klientów Allegro wynika, że przewidywany czas dostarczenia zamówienia jest ważny przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Wprowadzona teraz na Allegro możliwość błyskawicznego znalezienia i zamówienia produktu z szybką dostawą w ciągu 1-2 dni jest szczególnie przydatna w wielu życiowych sytuacjach, np. gdy okazało się, że za chwilę wyjeżdżamy na weekend albo na wakacje; gdy trzeba szybko kupić prezent albo trzeba szybko coś wymienić w domu lub firmie, zrobić remont, itp. lub kupić inne przedmioty na ważne okazje.

Oferty z szybką dostawą są teraz oznaczone na liście ofert jako „dostawa dzisiaj", „dostawa jutro" lub „dostawa pojutrze". Dzięki nowemu filtrowi czasu dostawy klienci mogą łatwo znaleźć oferty z najbardziej odpowiadającym czasem dostawy już podczas wyszukiwania produktów. Klienci mogą znaleźć informacje o dostawie w każdym momencie podczas zakupów: przeglądając listę ofert, na stronie oferty oraz w podsumowaniu zakupów, a także w zakładce „Moje zakupy", w której można śledzić drogę przesyłki od przygotowania paczki przez sprzedającego do dostawy do klienta.

Oferty z szybkim czasem dostawy są wybierane częściej niż inne oferty. Dla sprzedawców na Allegro - którzy poprawiają jakość swoich ofert np. korzystając z umów dostawy Allegro z przewoźnikami logistycznymi na bardzo atrakcyjnych warunkach - oznacza to większy popyt ze strony klientów, co przekłada się na większe możliwości sprzedaży.

Ciągłe ulepszenia i rosnący popyt zachęcają coraz więcej firm do rozpoczęcia sprzedaży na Allegro. W 2019 roku na Allegro zarejestrowało się ponad 20 tys. firm, a w 2020 już ponad 15 tys.

