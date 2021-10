Allegro rekrutuje. Otworzy 5 nowych biur

Allegro planuje w 2021 roku zatrudnić łącznie 1500 osób i w związku z tym otwiera nowe biura.

Autor: PAP

Data: 28-10-2021, 10:18

Allegro otworzy 5 nowych biur, fot. shutterstock

Allegro otworzy pięć nowych biur w Polsce

Allegro otworzy pięć nowych biur: w Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Lublinie oraz Wrocławiu. Grupa planuje w 2021 roku zatrudnić łącznie 1.500 osób, w tym kilkuset pracowników, którzy dołączą do niej już w nowych lokalizacjach - podało Allegro w komunikacie prasowym.

Największy nacisk położono na rekrutacje w obszarze technologii. Allegro poszukuje m.in. software developerów, product managerów, analityków danych.

Allegro - wyzwania technologiczne

- Technologia od samego początku jest sercem wszystkiego, co robimy w Allegro. Mamy jeden z największych zespołów technologicznych w tej części Europy, w którym tworzymy rozwiązania stające się rynkowym benchmarkiem. Wszystkie tworzone przez nas produkty powstają lokalnie. Dzięki temu nasi pracownicy mogą na co dzień mierzyć się z wieloma wyzwaniami technologicznymi i mieć bezpośredni wpływ na kształt platformy. Ponadto, tworząc produkty i usługi, zawsze stawiamy na wolność w poszukiwaniu rozwiązań i nieograniczony dostęp do potrzebnej technologii, a gdy taka nie jest jeszcze dostępna, projektujemy i budujemy ją sami - powiedział cytowany w komunikacie Marcin Mazurek, acting Chief Technology Officer w Allegro.



Do tej pory Allegro pracowało w sześciu lokalizacjach — biurach w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Poznaniu oraz centrach logistycznych w Błoniu i podwarszawskim Adamowie.