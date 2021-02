Allegro startuje z nową platformą

● Allegro uruchomia nową platformę, która pozwala firmom robić zakupy i sprzedawać w jeszcze łatwiejszy sposób.

● Allegro Biznes to blisko 120 mln ofert z cennikami netto od około 100 tys. sprzedawców, co stanowi największą ofertę business-to-business na polskim rynku.

● Allegro Biznes wprowadza elastyczne metody płatności dla ponad 30 mln ofert - kupujący mają nawet 60 dni na zapłatę, a sprzedający od razu otrzymują pieniądze.

Allegro Biznes zbudowane zostało na bazie znanej Polakom platformy konsumenckiej, zachowując wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i dodając konkretne narzędzia przydatne zarówno dla tych, którzy potrzebują różnych produktów do prowadzenia własnej działalności, jak i dla tych, którzy je dostarczają.

- Niemal co druga polska firma dokonała przynajmniej jednego zakupu na Allegro w ciągu ostatniego roku. Teraz będzie to jeszcze łatwiejsze i tańsze. Allegro jest silnie kojarzone z indywidualnymi zakupami konsumenckimi. Jednak od wielu lat wśród naszych klientów mamy firmy, które kupują nie tylko produkty codziennego użytku - herbatę czy sprzęt IT - ale także profesjonalne i bardzo drogie narzędzia czy też elementy wyposażenia. Wiele z nich zgłaszało, że potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, takich jak ceny hurtowe, rabaty przy dużych zamówieniach czy cenniki netto. Postanowiliśmy odpowiedzieć na te potrzeby – mówi Dagmara Brzezińska, Commercial Category Management Director w Allegro.

Korzyści dla sprzedających i kupujących

Coraz więcej przedsiębiorców - nie tylko tych największych, ale także małych i średnich - kupuje online. Technologie cyfrowe coraz częściej wspierają prowadzenie biznesu i według większości firm najprawdopodobniej już tak zostanie. Jednocześnie badania wskazują, że za największe potrzeby w zakresie usprawniania zakupów firmowych przez Internet firmy uważają: dostępność mechanizmów negocjacji cen, możliwości planowania terminów dostaw, właściwą obsługę klientów biznesowych oraz opcję odroczenia płatności. Allegro Biznes odpowiada na wszystkie te potrzeby.

