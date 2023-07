Po proteście Związku Zawodowego Pracowników Allegro, który odbył się 18 lipca, spółka zadeklarowała wolę przeprowadzenia rozmów. Czy to oznacza koniec sporu pomiędzy pracownikami platformy sprzedażowej a pracodawcą?

Czy to koniec sporu pomiędzy pracownikami Allegro a pracodawcą?; fot. unsplash/AJ Colores

- Oczekujemy od firmy, by przestała ignorować Związek, szanowała jego obecność i wreszcie wysłuchała potrzeb pracowników. Podkreślamy naszą podmiotowość oraz stanowczo opowiadamy się za obroną praw pracowniczych i jakością wspólnego miejsca pracy – podkreśla Związek na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Postulaty Związku Zawodowego Pracowników Allegro

Wśród postulatów Związku Zawodowego Pracowników Allegro jest 9 punktów:

uwzględnienie głosu pracowników przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw pracowniczych,

przejrzysta siatka płac i warunków zatrudnienia,

zmiana systemu ocen pracowniczych,

równe zasady dla wszystkich pracowników,

uzdrowienie procedury rozwiązywania sytuacji spornych,

zmiana priorytetów w działach Human Resources,

realna anonimizacja danych respondentów w badaniu pracowniczym (BaZa),

wyrównanie inflacyjne wynagrodzeń,

otwarta współpraca związku zawodowego z przedstawicielami Allegro.

Do dnia protestu związkowcy nie mieli okazji do rozmowy ze spółką. Jak twierdziło Allegro, związek negatywnie odniósł się do wniosków spółki mających na celu zweryfikowanie prawidłowości ukonstytuowania się związku i prawidłowego umocowania osób działających w jego imieniu.

Związek: wszystkie dokumenty do Allegro zostały przekazane

Jednak jak powiedziała dla Radia TOK FM przedstawicielka związku, Daria Antczak-Olszewska, dokumenty zostały wysłane do spółki już 2 razy, a „wszelkie papiery o tym, że Związek istnieje zgodnie z prawem, zostały przekazane”.

- Na proteście (red. 18 lipca) wśród ok. 20 osób był tylko jeden nasz pracownik. Dlatego tak bardzo zależy nam na formalnościach potwierdzających, że rozmawiamy z umocowanym prawnie partnerem – powiedział w rozmowie z naszym portalem Marcin Gruszka, rzecznik prasowy spółki Allegro. Po manifestacji odbyło się spotkanie i mam nadzieję znajdziemy rozwiązanie na te podstawowe kwestie i przejdziemy do właściwych rozmów o postulatach. Bardzo nam na tym zależy – dodał rzecznik.

Allegro: Związek nie chce podpisać dokumentu o poufności

Rzecznik przypomniał, że Allegro jest spółką giełdową. Z platformy korzysta ponad 135 tysięcy sprzedających, a kupuje ok. 14 milionów osób.

- Mamy ok. 7 tysięcy pracowników. To bardzo ważne, żeby wszystkie dane poufne/wrażliwe były bezpieczne. W tej chwili nie wiemy kto będzie je czytał, dlatego musimy mieć tę pewność. To standard w Allegro i tego rodzaju umowy podpisujemy z każdym, m.in. również ze stażystami.

Związek zarzuca Allegro, że do tej pory nie wyegzekwowali tablic informacyjnych w siedzibie spółki, mają kompletny zakaz korzystania z kanałów służbowych, nie są uprawnieni do wysłania korespondencji, a także nie mogą nawet przeprowadzić akcji ulotkowej na terenie zakładu.

Jak dodał w rozmowie z Portalem Spożywczym rzecznik spółki, Marcin Gruszka, zakres komunikacji jasno określa prawo.

- Oczywiście, że udostępnimy tablicę, ale musimy zacząć od potwierdzenia legalności związku o czym pisałem wcześniej. Po potwierdzeniu legalności zaczniemy od ustalania również tych elementów. Podczas manifestacji na terenie prywatnym rozdawano ulotki i nikt tego nie blokował.

Czy związkowcy osiągnęli sukces po wtorkowym proteście?

"Zmusiliśmy firmę do wydania oficjalnych komunikatów na temat “współpracy” ze Związkiem, kierowanych do pracowników i dystrybuowanych wewnętrznie, tuż przed pikietą wszyscy pracownicy otrzymali wiadomość mailową w tej sprawie, po demonstracji – dodatkowy statement pojawił się także w służbowym intranecie" – to tylko niektóre punkty wyliczane przez związek na profilu w mediach społecznościowych, które udało im się osiągnąć po wtorkowym proteście.

Związek działa w ramach Inicjatywy Pracowniczej (OZZ Inicjatywa Pracownicza).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl