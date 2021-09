Allegro uruchamia pilotaż usługi fulfillment

Allegro uruchamia 13 września pilotaż usługi fulfillment dla ok. 30 sprzedawców. Od pierwszego kwartału 2022 roku zaprosi do projektu kolejną dużą grupę merchantów - poinformował PAP Biznes w wywiadzie dyrektor ds. rozwoju w Allegro Grzegorz Czapski.

Allegro uruchamia pilotaż usługi fulfillment /fot. PTWP

Dodał, że usługa będzie realizowana w magazynie w Adamowie pod Warszawą, ale w ciągu kilku lat może poszerzyć się o kilka nowych centrów logistycznych w Polsce.

- 13 września uruchamiamy pilotaż usługi pod nazwą One Fulfillment by Allegro. Przygotowywaliśmy się do startu tej platformy przez około rok. Jest ona realizowana w naszym nowym magazynie w Adamowie pod Warszawą. Powierzchnia logistyczna obiektu to 65 tys. m2. W tym roku do skorzystania z tej usługi zaprosimy około 30 sprzedawców, by razem z nimi w pełni przetestować procesy. Od pierwszego kwartału 2022 roku chcemy zaprosić kolejną, dużo większą rundę sprzedawców. Nie zdecydowaliśmy jeszcze, jaka będzie ostateczna liczba zaproszonych. Rozwiązanie przygotowujemy w ten sposób, żeby docelowo z usługi mogły korzystać tysiące sprzedawców - powiedział Czapski.

Wsparcie logistyki

- Około 30-40 proc. sprzedawców deklaruje nam, że byliby zainteresowani wsparciem w zakresie logistyki dostaw. To nie jest tak, że kwartał po uruchomieniu będziemy w stanie zaoferować tę usługę tak dużemu gronu sprzedawców. Będziemy to robić etapami. Pilotaż ma na celu przetestowanie potencjału tej usługi i zainteresowania sprzedawców. Liczba merchantów zaproszonych do centrów logistycznych będzie zależała od zainteresowania oraz korzyści, jakie sprzedający i kupujący będą mieli z korzystania z tej oferty. Z naszych szacunków i benchmarków światowych wynika, że sprzedawcy mogą liczyć na istotny wzrost obrotów, korzystając z takich obiektów. Będziemy sprzedających zapraszali do tego programu, zaczynając od tych, o których wiemy, patrząc po parametrach logistycznych, że taki proces może być dla nich wyzwaniem - dodał.



Dyrektor ds. rozwoju zaznaczył, że Allegro w 2022 roku chce w pełni wykorzystać zdolności przerobowe centrum logistycznego w Adamowie, tak, aby docelowo móc obsługiwać tysiące sprzedawców.



Na koniec 2022 roku zatrudnienie w Adamowie ma wynieść 1.200 osób. W tej chwili przy uruchamianiu tego projektu w różnych częściach organizacji pracuje kilkaset osób.



Allegro informowało w lutym, że spółka planuje uruchomienie nowej usługi logistycznej dla firm prowadzących sprzedaż na platformie. Obsługa zamówień obejmie m.in. przechowywanie towarów oraz pakowanie i nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów.

Popyt na fulfillment

- Spodziewamy się, że popyt na usługę fulfillment będzie wzrastał w przyszłości. Zakładamy, że w ciągu kilku lat może powstać kilka takich centrów logistycznych w Polsce, ale nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, ile ich powstanie. Będzie to pochodną sukcesu projektu i popytu rynkowego na tą usługę. Allegro ma zasoby kapitałowe, żeby w przyszłości realizować więcej takich projektów i spodziewamy się, że będą generowały one istotny dodatkowy obrót na platformie dzięki jeszcze sprawniejszym dostawom - zapowiedział Czapski.



Tylko w 2021 roku nakłady inwestycyjne Allegro mają sięgnąć 475-525 mln zł.



- Zarówno fulfillment, jak i automaty paczkowe to projekty, które dużo ważą w tegorocznym planie nakładów inwestycyjnych Allegro. Szacujemy, że na projekty związane z infrastrukturą logistyczną możemy wydawać w przyszłości setki mln zł, gdzie skala inwestycji zależna będzie od osiąganych parametrów biznesowych i zwrotu z zaangażowanego kapitału - powiedział dyrektor ds. rozwoju.



Tak, więc we wrześniu uruchamiamy fulfillment, a w najbliższych miesiącach zgodnie z zapowiedziami, planujemy także uruchomić własne automaty paczkowe, wystartujemy, kiedy zainstalowanych będzie ich kilkaset. Nasze ambicje w zakresie automatów są dużo większe, o czym już informowaliśmy. Przy czym sposób działania Allegro jest taki, że +apetyt rośnie w miarę jedzenia+ i skala ambicji naszych projektów zazwyczaj rośnie, a nie spada - dodał.

Własne automaty paczkowe

Allegro postawiło na początku czerwca pierwsze cztery własne automaty paczkowe. Spółka informowała wówczas, że rozbudowa sieci zaplanowana jest na okres wakacyjny, a pierwsze przesyłki z nowych urządzeń klienci będą mogli odebrać jesienią 2021 roku.



Allegro poinformowało na początku marca o podpisaniu listu intencyjnego z Modern-Expo na dostawę automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca tego roku platforma planuje budowę sieci 1.500 urządzeń w polskich miastach. W ramach pierwszej fazy spółka chce uruchomić łącznie 3.000 automatów.