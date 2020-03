Allegro uruchomi pakiet wsparcia dla sprzedających. Jego wartość to 16 mln zł

- Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo ważną częścią polskiej gospodarki. Tworzą miejsca pracy oraz zapewniają dochody i usługi rodzinom w całej Polsce. Są także podstawą gospodarki cyfrowej. W obecnej, niespotykanej dotąd sytuacji, firmy internetowe stały się niezbędne w zapewnianiu Polakom dostępu do produktów i usług potrzebnych w życiu codziennym. Jesteśmy najpopularniejszym miejscem internetowych zakupów w Polsce, to dla nas wielka odpowiedzialność i dlatego będziemy współpracować z polskimi firmami, aby zapewnić konsumentom szeroki dostęp do codziennych produktów - mówi Francois Nuyts, CEO Allegro.

- Będziemy nadal inwestować w programy i rozwiązania, które mogą mieć najbardziej pozytywny wpływ na życie Polaków i na polską gospodarkę - dodaje Nuyts. W ubiegłym tygodniu ogłosiliśmy wartą 21 milionów złotych inwestycję, dzięki której każdy Polak całkiem za darmo i bez dodatkowych warunków może przez miesiąc korzystać z bezpłatnych dostaw w ramach Allegro Smart!. W ten sposób pomagamy Polakom zorganizować swoje życie w trudnych czasach i zrobić zakupy online bez żadnych kosztów dostawy.

