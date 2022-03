Allegro ustaliło termin zamknięcia transakcji nabycia Mall Group i WE|DO

Allegro ustaliło termin zamknięcia transakcji nabycia Mall Group i WE|DO na 1 kwietnia 2022 r. - poinformowało Allegro w komunikacie. Zgodnie z zawartą w listopadzie 2021 r. umową część ceny za przejęcie zostanie zapłacona w formie akcji Allegro nowej emisji.

Autor: PAP Biznes

Data: 25-03-2022, 09:55

Allegro przejmuje Mall Group i WE|DO / fot. shutterstock

Jak podano w czwartkowym komunikacie, Allegro wyemituje 33.649.039 akcji nowej emisji, które zostaną przydzielone sprzedającym, po cenie emisyjnej wynoszącej 55,98 zł za akcję.



Do EC Investments trafi 10.023.118 akcji w zamian za wkład o łącznej wysokości 561.094.145,64 zł. Do PPF Group 10.023.118 akcji w zamian za wkład o łącznej wysokości 561.094.145,64 zł, a do Rockaway Capital 13.602.803 akcji w zamian za wkład o łącznej wysokości 761.484.911,94 zł.



Pozostała część ceny zostanie zapłacona gotówką.

Allegro przejmuje Mall Group i WE|DO

Allegro podpisało 4 listopada 2021 r. umowę przejęcia 100 proc. udziałów w Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o. od PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowaną w wysokości 44 mln euro.



Allegro zapowiadało wówczas, że chce zamknąć transakcję przejęcia Grupy Mall i WE|DO w pierwszej połowie 2022 roku.



Grupa Mall działa w segmencie e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej portfolio łączy cztery główne obszary: tradycyjny e-commerce (MALL, CZC. cz i Vivantis) oraz usługi finansowe dla zakupów internetowych MALL Pay.



WE|DO specjalizuje się w dostarczaniu przesyłek w ramach „ostatniej mili”.