Allegro warta 44 miliardy złotych, cena akcji w IPO ustalona na 43 zł/szt. Debiut na GPW 12 października

Oferta obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Przewidywany pierwszy dzień notowania i obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) to 12 października 2020 r.

- To kolejne ważne wydarzenie w procesie wejścia Allegro na giełdę. Podczas spotkań z wieloma potencjalnymi inwestorami otrzymaliśmy od nich niezwykle pozytywne opinie. W ciągu 20 lat ciągłego wzrostu i nieustannych innowacji, przekształciliśmy się z lokalnego startupu w gracza e-commerce europejskiego formatu. Osiągnęliśmy to dzięki skoncentrowaniu się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń użytkownikom naszej platformy, by uczynić Allegro najlepszym możliwym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia biznesu - mówi prezes zarządu Allegro François Nuyts.

- Siłą napędową dotychczasowego sukcesu jest nasz zaangażowany, innowacyjny i kreatywny zespół pracowników. Chciałbym im podziękować za wszystko to, dzięki czemu doszliśmy do tego momentu. Przed nami kolejny etap rozwoju, już jako firmy notowanej na giełdzie, dlatego chciałbym powitać nowych inwestorów w gronie akcjonariuszy Allegro i podziękować im za ich dotychczasowe zaangażowanie - dodaje.

Ostateczna cena Akcji Oferowanych jest taka sama dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.

Ponadto, Permira VI Investment Platform Limited, Cidinan S.à r.l. i Mepinan S.à rl (większościowi akcjonariusze sprzedający) przyznały firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję dodatkowego przydziału na zakup do 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych. Opcja Dodatkowego Przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.

Całkowita wartość Oferty wyniesie 10,6 mld złotych w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału lub 9,2 mld PLN bez uwzględnienia Opcji Dodatkowego Przydziału.

Free float (akcje w wolnym obrocie) wyniesie 20,9 proc. (przed wykonaniem Opcji Dodatkowego Przydziału).

Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie 9 342 771 Akcji Oferowanych. Inwestorom instytucjonalnym przydzielonych zostanie 236 238 624 Akcje Oferowane.